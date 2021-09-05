Подросток в Саратове обгорел при попытке развести костер на долгострое

Саратов, 5 сентября. Получивший ожоги ребенок пытался развести костер неизвестной жидкостью на стройке. Полиция организовала проверку.

Инцидент произошел на долгострое на улице Чернышевского. Два мальчика гуляли по недостроенному зданию и решили разжечь огонь. Подростки взяли с собой жидкость неизвестного состава. Попытка обернулась для одного из мальчиков больницей. Его одежда вспыхнула, юноша получил ожоги третьей степени.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту происшествия. Они установили, что ранее семья, где воспитывается ребенок, не состояла на учете в профилактических органах. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Тем временем водитель получил ожоги в результате возгорания автобуса в Башкирии. Он пытался потушить вспыхнувший транспорт собственными руками. Никто из пассажиров не пострадал.