Конгресс США заставил Пентагон искать новые средства защиты танков от беспилотников

Вашингтон, 5 сентября. Американские танки и другая бронетехника на сегодняшний день не имеют специальной защиты от беспилотников, появившихся в последние 10 лет, констатировали в Конгрессе США.

Согласно докладу американского конгресса, существующие образцы бронетехники у армии США недостаточно защищены от атак с воздуха, в особенности они уязвимы для атак с беспилотников. В последние годы бум производства именно этих летательных аппаратов произошел во множестве технически развитых странах. Разработками в этой области может похвастаться Россия, Турция, Китай и Израиль. На фоне такого прорыва средства обороны американской армии устарели, поскольку успешно могут справляться с несколькими угрозами одновременно, но не с роем БПЛА, как это показали последние испытания. Не увенчалось успехом и тестовое применение против дронов микроволнового излучения.

Сенаторы конгресса направили запрос в Пентагон, чтобы выяснить, как в ведомстве намерены решать проблему с недостаточной защитой, и какие работы в этом направлении уже запланированы. Имея на руках отчет военного ведомства, сенаторы должны будут определить, какую сумму следует выделить на военные разработки в следующем финансовом году. В Пентагоне пока признают, что для американской техники надежней всего находиться под защитой зенитных комплексов на военных базах.

Беспокойство сенаторов вызывает не только защита бронетехники, но и на состояние комплексов радиоэлектронной борьбы. У американских военных экспертов есть причины считать, что существующие системы не приспособлены для противодействия с полностью автономными беспилотниками, поэтому конгрессмены потребовали от Пентагона отчета еще и по поводу разработки РЭБ-систем следующего поколения.

Пентагон также активно занят исследованием проблем с самолетами F-15, F-22 и F-35. По данным Центра безопасности ВВС Соединенных Штатов, их пилоты часто жалуются на недомогание во время полетов: летчики сталкиваются с гипоксией и гипервентиляцией легких. В особо запущенных случаях отмечается еще и избыточное образование кишечных газов.