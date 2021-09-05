Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 21:51
21:47
Политика
Глава политкрыла талибов провел переговоры с замгенсека ООН в Кабуле
21:40
Общество
Канатоходец из Дагестана сохраняет традиции древнего искусства
21:27
Весь мир
Ливийский Комитет экономических экспертов направил рекомендации главе Центробанка
21:22
Общество
Возраст не помеха для любви: психолог Миллер поддержала браки после 50 лет
21:20
Весь мир
В Чили политик сознался, что притворялся больным раком несколько лет
21:15
Весь мир
Талибы выбиты из Парияна, а Масуд хочет мира: как развивается ситуация в Панджшере
21:13
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова получил травму на съемках шоу «Фактор страха»
21:13
Армия
В Сети появились кадры победного заезда российской команды на «Танковом биатлоне»
21:13
Политика
Посольство России в Гвинее не получало обращений от соотечественников
21:11
Политика
В Strategic Culture рассказали о последствиях военной помощи США Украине
Все новости

Екатерина Волкова похвасталась сумками стоимостью в несколько сотен тысяч рублей
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова похвасталась сумками стоимостью в несколько сотен тысяч рублей
instagram.com  /  @volkovihome

Москва, 5 сентября. Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова решила провести ревизию гардероба. Актриса устроила настоящий онлайн-показ мод и похвастала дорогими брендовыми сумками.

Волкова рассказала в Instagram-аккаунте, что на днях решила разобрать свой гардероб. Вместе со стилистом артистка избавилась от ненужных и давно вышедших из моды вещей, а заодно собрала несколько ярких осенних образов. Лучшими из них она поделилась в соцсети с подписчиками, устроив настоящий онлайн-показ мод.

Звезда сериала «Воронины» сняла забавный ролик, который напоминает одну из популярных сцен «Секса в большом городе». Волкова демонстрировала один модный образ за другим, а ее подруги и дочь, сидевший на диване, выставляли нарядам оценки.

«Вчера был разбор гардероба со стилистом, но на роль стилиста претендовали еще Лиза и подруга. Вот что из этого получилось, когда по призванию стилисты все», — подписала ролик актриса.

Практически все образы звезды понравились ее подругам и наследнице. С мнением такого экспертного жюри согласились и подписчики, которые в свою очередь обратились внимание на любовь Волковой к люксовым сумкам. Почти каждый свой образ актриса дополняла аксессуарами от легендарных модных домов — Dior, Chanel и Yves Saint Lauren. Каждая сумочка звезды «Ворониных» стоит по меньшей мере несколько сотен тысяч рублей.

Не так давно Екатерина Волкова призналась, что лично сталкивалась с домогательствами. По словам артистки, ей неоднократно делали недвусмысленные предложения, предлагая интим в обмен на продвижение карьеры.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Екатерина Волкова похвасталась сумками стоимостью в несколько сотен тысяч рублей
волкова мода стиль воронины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru