Екатерина Волкова похвасталась сумками стоимостью в несколько сотен тысяч рублей

Москва, 5 сентября. Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова решила провести ревизию гардероба. Актриса устроила настоящий онлайн-показ мод и похвастала дорогими брендовыми сумками.

Волкова рассказала в Instagram-аккаунте, что на днях решила разобрать свой гардероб. Вместе со стилистом артистка избавилась от ненужных и давно вышедших из моды вещей, а заодно собрала несколько ярких осенних образов. Лучшими из них она поделилась в соцсети с подписчиками, устроив настоящий онлайн-показ мод.

Звезда сериала «Воронины» сняла забавный ролик, который напоминает одну из популярных сцен «Секса в большом городе». Волкова демонстрировала один модный образ за другим, а ее подруги и дочь, сидевший на диване, выставляли нарядам оценки.

«Вчера был разбор гардероба со стилистом, но на роль стилиста претендовали еще Лиза и подруга. Вот что из этого получилось, когда по призванию стилисты все», — подписала ролик актриса.

Практически все образы звезды понравились ее подругам и наследнице. С мнением такого экспертного жюри согласились и подписчики, которые в свою очередь обратились внимание на любовь Волковой к люксовым сумкам. Почти каждый свой образ актриса дополняла аксессуарами от легендарных модных домов — Dior, Chanel и Yves Saint Lauren. Каждая сумочка звезды «Ворониных» стоит по меньшей мере несколько сотен тысяч рублей.

Не так давно Екатерина Волкова призналась, что лично сталкивалась с домогательствами. По словам артистки, ей неоднократно делали недвусмысленные предложения, предлагая интим в обмен на продвижение карьеры.