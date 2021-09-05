Забайкальский чиновник в третий раз стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Чита, 5 сентября. Третье уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя главы Ононского района Забайкальского края передано на рассмотрение в суд.

По данным следствия, в 2018-2019 годах экс-чиновник с использованием служебного положения похитил крупную сумму при ремонте площади и мемориала боевой славы в Нижнем Цасучее. Обвиняемый заключил с индивидуальным предпринимателем договор на оказание соответствующих услуг. Стоимость контракта составила более 3,2 млн рублей.

Позже злоумышленник сообщил бизнесмену, что работы выполнят другие люди, и попросил вернуть деньги. В результате реконструкция была произведена не в полном объеме. Фактическая стоимость работы составила 1,5 млн рублей. Таким образом, экс-чиновник похитил у государства 1,6 млн рублей.

Ранее фигурант дела уже был признан виновным по двум аналогичным преступлениям. В совокупности ему было назначено 6,5 года колонии общего режима, а также выписан штраф в размере более 2 млн рублей. Материалы нынешнего уголовного дела переданы в Ононский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что правоохранители завершили следствие по делу о мошенничестве в отношении бывшего заместителя директора Медицинского информационно-аналитического центра во Владимире.