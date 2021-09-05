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Талибы выбиты из Парияна, а Масуд хочет мира: как развивается ситуация в Панджшере
Весь мир
Талибы выбиты из Парияна, а Масуд хочет мира: как развивается ситуация в Панджшере
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Keystone Press Agency / Hussain Ali

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Силы «Талибана»1 (запрещен в РФ) контролируют большую часть афганской провинции Панджшер, однако сконцентрировавшееся в регионе ополчение не сдается.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что происходило в неподвластном регионе сегодня, 5 сентября.

Борьба за контроль

Представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Фахим Дашти в соцсети Twitter отчитался об успехах в боях со сторонниками радикального движения. Правда насколько его данные правдивы, судить сложно. Стороны регулярно публикуются противоречащие друг другу сведения.

«Район Париян провинции Панджшер был полностью освобожден от талибов. По меньшей мере тысяча террористов оказалась заблокирована. Боевики были ликвидированы, окружены или захвачены бойцами сопротивления во время бегства. Большинство пленных являются выходцами из других стран, в основном пакистанцами», — написал он.

Противоречивые данные

Париян считается крупнейшим районом Панджшера. О его захвате ранее сообщал представитель «Талибана» Билал Карими, также утверждавший о контроле боевиков над Шотолом, Аннабой и Хинджем. Тогда же он объявил о том, что силы движения продвигаются к центру региона.

Фахим Дашти опроверг его слова и призвал не обращать внимание на «пропагандистскую машину» талибов, стремящихся ослабить моральный дух жителей Кабула и других захваченных регионов. По его словам, районы Аннаба и Хиндж не заняты террористами, так же как и Далансанг, успешно зачищенный от боевиков.

«Воины свободы с приподнятым настроением готовы к любым видам атаки. Вражеское вторжение, как всегда, терпит неудачу и обречено на провал», — считает афганец.

Сами же радикалы еще 3 сентября объявили о своей победе в регионе, что не соответствует последним сообщениям из Афганистана. Тем не менее в своих заявлениях обе стороны сходятся в том, что ожесточенные бои за территорию страны все еще идут.

Лидер готов к миру

Вечером в воскресенье лидер афганской оппозиции Ахмад Масуд на своей странице в Facebook сообщил, что приветствует предложение совета священнослужителей о посредничестве в переговорах о перемирии. Сопротивление готово обсудить его условия только при прекращении атак «Талибана» и выводе войск боевиков из Панджерской и Андарабской долин.

За мирную инициативу выступают и представители ООН. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш потребовал от враждующих сторон сдержанности, необходимой для защиты жизней населения и удовлетворения гуманитарных нужд граждан.

«Я призываю к немедленному прекращению насилия, к соблюдению безопасности и прав всех афганцев, а также обязательств Афганистана, включая международные соглашения, участником которых он является», — сказал генсек ООН на заседании Совета Безопасности.

Перспективы гражданской войны

О вреде развивающегося внутреннего конфликта заговорили и в Соединенных Штатах.

«Моя военная оценка заключается в том, что в условиях гражданской войны могут создаться предпосылки для возрождения "Аль-Каиды"1 (запрещена в РФ), росту "Исламского государства"1 (ИГ1, запрещено в РФ) или других террористических групп», — заявил в эфире Fox News председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Впрочем, именно решение Вашингтона о выводе войск из Афганистана, которое было поддержано другими странами НАТО, привело к эскалации насилия и захвату государства талибами. Трудно поверить, что американцы не знали к чему это все приведет.

Германия ищет контакт

При этом стоит отметить, что если США уже полностью вывезли свой контингент с территории южноазиатского государства и дистанцируются от проблем афганцев, то их союзники — нет.

В настоящее время Германия пытается наладить контакт с представителями радикального движения для организации эвакуации граждан, работавших на немецких военных во время проведения операции Североатлантического альянса.

«Нам нужно поговорить с талибами о том, как мы можем продолжать вывозить из страны людей, которые работали на Германию, и обеспечить им безопасность», — заявила канцлер Ангела Меркель.

Итоги дня

Таким образом, заинтересованность в перемирии проявили уже как оппозиция, так и внешние игроки, ранее имевшие причастность к ситуации в Афганистане. В сложившейся обстановке остается дождаться ответа со стороны «Талибана», который может пойти двумя путями: проявить политическую волю для переговоров и дипломатического урегулирования проблем с оппозицией или же продолжить вооруженное давление ради скорейшего уничтожения своих противников. Последний вариант осложняется международным вниманием, которое все же ждет формирования инклюзивного нового правительства, чего так и не произошло из-за проблемы Панджшера.

В любом случае продвижение боевиков к городу Базарак, где располагается штаб сопротивления, существенно замедляет минирование дорог, ведущих к населенному пункту. Из-за этого талибам приходится идти в наступление, проводя разминирование под огнем бойцов Фронта национального освобождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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