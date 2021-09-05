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Ливийцы потребовали отставки Мустафы Саналлы с поста главы ННК
Весь мир
Ливийцы потребовали отставки Мустафы Саналлы с поста главы ННК
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Триполи, 5 сентября. Группа протестующих граждан собралась перед зданием переходного правительства Ливии с требованием сменить руководство Национальной нефтяной корпорации (ННК). Об этом сообщает издание Libya Review.

Активисты вышли на улицы с транспарантами, на которых изображение председателя ННК Мустафы Саналла перечеркнуто. Они настаивают на его отставке.

Граждане также обратились к премьер-министру переходного правительства Абд аль-Хамиду Дабибе. Они просят его и профильные министерства улучшить условия работы в нефтяной отрасли.

По сообщениям ливийских СМИ, у здания правительства собралось несколько сотен человек. Информация о потасовках и столкновениях с сотрудниками службы безопасности пока не поступала.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун в конце августа назначил нового председателя совета директоров ННК и параллельно отстранил от должности Мустафу Саналлу. Последний отказался покидать занимаемый пост.

Управление административного контроля Ливии потребовало ускорить перестановки в Национальной нефтяной корпорации. Соответствующее письмо направлено премьер-министру.

Абд аль-Хамид Дабиба, в свою очередь, призвал стороны сесть за стол переговоров и урегулировать возникший конфликт. Заседание намечено на воскресенье, 5 сентября.

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