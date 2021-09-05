Ливийцы потребовали отставки Мустафы Саналлы с поста главы ННК

Триполи, 5 сентября. Группа протестующих граждан собралась перед зданием переходного правительства Ливии с требованием сменить руководство Национальной нефтяной корпорации (ННК). Об этом сообщает издание Libya Review.

Активисты вышли на улицы с транспарантами, на которых изображение председателя ННК Мустафы Саналла перечеркнуто. Они настаивают на его отставке.

#BREAKING

A group of protesters gather in front of the Libyan Government building in Tripoli demanding the immediate resignation of NOC Chairman Mustafa Sanallah.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/leYEHOYiQG — Libya Review (@LibyaReview) September 5, 2021

Граждане также обратились к премьер-министру переходного правительства Абд аль-Хамиду Дабибе. Они просят его и профильные министерства улучшить условия работы в нефтяной отрасли.

صور | جانب من وقفة " حراك الوطن " لمستخدمي قطاع النفط أمام رئاسة الوزراء في #طرابلس للمطالبة برحيل صنع الله وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع .#ليبيا #المرصد pic.twitter.com/wn0nbryAl9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 5, 2021

По сообщениям ливийских СМИ, у здания правительства собралось несколько сотен человек. Информация о потасовках и столкновениях с сотрудниками службы безопасности пока не поступала.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун в конце августа назначил нового председателя совета директоров ННК и параллельно отстранил от должности Мустафу Саналлу. Последний отказался покидать занимаемый пост.

Управление административного контроля Ливии потребовало ускорить перестановки в Национальной нефтяной корпорации. Соответствующее письмо направлено премьер-министру.

Абд аль-Хамид Дабиба, в свою очередь, призвал стороны сесть за стол переговоров и урегулировать возникший конфликт. Заседание намечено на воскресенье, 5 сентября.