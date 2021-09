Ливийцы потребовали отставки Мустафы Саналлы с поста главы ННК

Триполи, 5 сентября. Группа протестующих граждан собралась перед зданием переходного правительства Ливии с требованием сменить руководство Национальной нефтяной корпорации (ННК). Об этом сообщает издание Libya Review.

Активисты вышли на улицы с транспарантами, на которых изображение председателя ННК Мустафы Саналла перечеркнуто. Они настаивают на его отставке.

#BREAKING

A group of protesters gather in front of the Libyan Government building in Tripoli demanding the immediate resignation of NOC Chairman Mustafa Sanallah.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/leYEHOYiQG