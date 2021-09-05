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Ученые из США рассчитали безопасную продолжительность миссии на Марсе
Наука
Ученые из США рассчитали безопасную продолжительность миссии на Марсе
pixabay.com/PD

Вашингтон, 5 сентября. Американские ученые рассчитали оптимальную продолжительность миссии на Марсе, которая не повлияет на здоровье членов экипажа.

Астронавты защищены от рака и лучевой болезни, если их космическое путешествие займет не больше четырех лет. К такому выводу специалисты пришли в ходе изучения излучения частиц Солнца, звезд и галактик. Зарубежные ученые объединили геофизические модели.

«Это исследование показывает, что, хотя космическое излучение… представляет технологические сложности для полетов человека на Марс, такая миссия все-таки возможна», — говорится в исследовании, отмечает издание The Next Web.

В NASA ранее рассказали о посадке вертолета-дрона на Марсе. Это же 13-й полет такого устройства по Красной планете, отметили исследователи. В рамках полета дрон делает множество снимков Марса, которые впоследствии изучают в NASA.

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