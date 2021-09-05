Экс-участница «Дома-2» Пинчук пообещала наказать людей, которые слили фото ее сына в Сеть

Москва, 5 сентября. Звезда скандальной телестройки Ирина Пинчук устроила настоящую истерику из-за слитых фото маленького сына. Она записала видео, в котором пообещала наказать виновных.

Бывшие участники «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян в середине июля стали родителями. Звезды реалити-шоу долгое время не показывали лицо своего сына. Несколько недель назад Пинчук рассказала, что они устроили фотосессию малышу и в скором времени подписчики увидят снимки ребенка. Однако лицо сына было рассекречено совсем не так, как планировали экс-участники телестройки — фото малыша оказались слиты в Сеть.

Расстроенная Ирина Пинчук со слезами на глазах поведала о ситуации в Instagram-аккаунте. Она записала видео, в котором обрушилась на людей, опубликовавших без ее ведома фото ребенка.

«Я никогда не перестану удивляться тому, сколько на планете гнилых людей. И к сожалению, среди подписчиков такие люди есть», — со слезами на глазах произнесла звезда «Дома-2».

Как оказалось, Пинчук опубликовала в соцсетях ссылку на аккаунт фотографа, который и делала снимки ее сына. По словам самой экс-участницы реалити-шоу, она просто хотела подогреть интерес подписчиков, однако ситуация обернулась против нее. Фотограф без ведома звездных родителей уже разместил в Сети кадры с малышом, которые тут же сохранили разнообразные паблики и Telegram-каналы.

Пинчук назвала «крысами» всех, кто начал распространять снимки ее сына в Сети. Она пообещала наказать людей, причастных к сливу фотографий. По словам звезды «Дома-2», они вместе с Чобаняном уже готовят иск в суд.

Ранее Ирина Пинчук поделилась эмоциями после рождения ребенка. Несмотря на ожидания пополнения в семье и роскошный праздник по приезде из роддома, она оказалась не готова к переменам в жизни. Экс-участница телепроекта призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией.