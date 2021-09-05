Шугаев: Россия завершит поставки вертолетов Ми-171Ш в Китай к 2022 году

Владивосток, 5 сентября. Россия планирует к 2022 году завершить поставки транспортно-штурмовых вертолетов Ми-171Ш Storm в Китай, согласно ранее заключенному контракту.

Информацию о выполнении данных российско-китайских договоренностей сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Свое заявление он сделал на полях Восточного экономического форума, который завершает свою работу во Владивостоке.

«Полное выполнение контрактных обязательств на поставку в Китайскую Народную Республику транспортно-штурмовых вертолётов Ми-171Ш, производимых холдингом "Вертолеты России", с нашей стороны планируется завершить уже в следующем году», — указал Шугаев.

Ранее глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отмечал, что компания планирует до конца 2021 года передать на внутренний и внешний рынок 195 единиц техники, в том числе и военной.