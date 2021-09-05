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Катар начал отправку гуманитарной помощи в Афганистан
Весь мир
Катар начал отправку гуманитарной помощи в Афганистан
ТАСС  /  M SADIQ Кредит: EPA

Доха, 5 сентября. Катар заявил об отправке гуманитарной помощи в Афганистан, которая будет доставляться самолетами в течение следующих нескольких дней. Аналогичные шаги в прошлом месяце предприняли Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, в срочном порядке передав в Кабул груз медикаментов и продовольствия.

Поставки помощи из аравийских монархий в Афганистан были осуществлены на фоне отказа Запада от поддержки захваченной боевиками «Талибана»1 (запрещено в РФ) страны. Ранее руководство США заявило о заморозке всех активов бывшего афганского правительства, а Международный валютный фонд и Всемирный банк приняли решение не предоставлять транши на фоне неопределенности статуса новых властей.

В настоящее время поставки гуманитарных грузов крайне необходимы населению Афганистана, страдающему от последствий многолетней войны. Ранее Международная организация по миграции сообщила, что около половины из 40-милионного населения республики, включая 10 млн детей, зависят от помощи извне, особенно с учетом нынешней позиции Запада в этом вопросе.

Первую партию продуктов питания и медицинских препаратов, которая прибыла из Дохи в Кабул 4 сентября, встретил в аэропорту афганской столицы посол Катара Саид бин Мубарак аль-Хаярин. Стоит отметить, что Катар был одной из стран, которые активно участвовали в попытках мирного урегулирования противоречий между боевиками и официальным правительством. В частности, в Дохе, где в ходе войны размещался политический офис «Талибана», неоднократно проводились переговоры между сторонами афганского конфликта.

Талибы начали наступление на позиции правительственных войск весной текущего года на фоне начавшегося вывода подразделений ВС США из Афганистана. В течение нескольких месяцев они установили контроль над большей частью территорий страны, а 15 августа вошли в столицу и заняли правительственные здания. В настоящее время бои продолжаются только в провинции Панджшер, где сосредоточены поддерживавшие бывшие власти страны подразделения вооруженных сил под руководством Ахмада Масуда — младшего и вице-президента республики Амруллы Салеха.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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