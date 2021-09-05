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Молодую пару засыпало грунтом на пляже в Севастополе

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 20:30
Происшествия
Молодую пару засыпало грунтом на пляже в Севастополе
Global Look Press  /  Andrey Zima/Global Look Press

Севастополь, 5 сентября. Два туриста оказались под землей после обвала грунта. Очевидцы происшествия откапывали людей руками. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на диком пляже в поселке Любимовка. Молодая пара отдыхала в тени отвесной земляной стены и внезапно часть склона обвалилась. Отдыхающих засыпало грунтом. Очевидцы происшествия стали откапывать людей самостоятельно до приезда сотрудников МЧС.

Экстренные службы оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали. Известно, что оба находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

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