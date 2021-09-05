День Байкала: интересные факты о самом удивительном озере мира

Уникальное озеро не только России, но и мира — Байкал — 5 сентября отметил свой праздник. В одной из народных песен «священный Байкал» именуется «славным морем». Действительно, сибирский уникальный водоем можно сравнить с морем — Байкал является самым глубоким озером нашей планеты, из-за чего богат на сильные штормы. Кроме того, в озере содержится 19% всех запасов пресной воды на Земле. Байкал находится между Иркутской областью и Бурятией на юге Восточной Сибири. Аналогичного сокровища больше нет нигде, поэтому очень важно его беречь.

День Байкала

День озера Байкал отмечают в первое воскресенье сентября — в 2021 году это 5 число. Некоторые регионы нашей страны отметят этот день 12 сентября.

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День Байкала — праздник достаточно необычный. В перечень государственных праздников он был вписал в 1999 году с целью усилить значимость уникального природного водоема и привлечь общественность к участию в мероприятиях по его сохранению. Немаловажным фактором учреждения Дня Байкала стал факт признания значимости озера на международном уровне. В 1996 году специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесло Байкал в реестр мирового наследия природы. Основанием стало признание уникального сочетания значимых для эволюции Земли геологических объектов животного и растительного мира.

Как празднуют

День Байкала с масштабом празднуют в Иркутской области, подключаются и другие регионы России. В этот день природоохранные организации привлекают внимание общественности к проблемам экологии, которые могут оказывать губительное влияние на уникальнейший водоем. В День Байкала организуются различные акции, например, сбор мусора на берегах озера, проводятся различные викторины и конкурсы. Организуются научно-практические конференции, где студенты и ученые в тесном кругу обсуждают злободневные проблемы, делятся своими актуальными исследованиями о Байкале и его состоянии. Привлекают внимание общественности к проблемам и с помощью творчества: организуются театральные постановки, тематические встречи с писателями, поэтами, художниками и музыкантами. К вопросу важности сохранения природного чуда привлекаются как дети, так и взрослые. День Байкала напоминает россиянам о том, что у них есть самое прекрасное озеро в мире.

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Интересные факты о Байкале

Озеру Байкал 25 миллионов лет. Свои нынешние очертания Байкал, по мнению ученых, приобрел несколько миллионов лет назад в результате изменений сейсмического характера.

Байкал является самым глубоким озером на планете. Его глубина составляет 1642 метра.

Байкал является крупнейшим на Земле природным вместилищем воды. Озеро содержит в себе 1/5 часть всей пресной воды на планете.

На Байкале встречается 2600 видов растений и животных, при этом две трети их них являются эндемиками, то есть обитают только на территории этого озера. Только на Байкале можно найти знаменитый омуль, живородящую рыбку голомянку и много всего другого.

Впадает в озеро Байкал больше трехсот рек, а вытекает только одна — Ангара.

На Байкале ежегодно происходит несколько сотен землетрясений. Большинство из них могут быть зарегистрированы только сейсмографами высокой чувствительности. Это говорит о продолжающейся сейсмической активности.

В озере уникальная кристально чистая вода. Она содержит мало растворенных и взвешенных веществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные водоемы мира и приближается к прозрачности вод океанов.

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Ранее сообщалось, что российские альпинистки Надежда Оленева, Марина Попова и Мария Дюпина поднялись на безымянный скальный пик в долине Орто-Чашма в Киргизии. Девушки стали первыми в мире, кому покорилась эта вершина. Высота пика — 4818 м над уровнем моря. В беседе с корреспондентом ФАН пермячка Надежда Оленева рассказала, как решила покорить эту вершину.