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Военнослужащие ЗВО совершили 25-километровый марш-бросок в Ленинградской области
Армия
Военнослужащие ЗВО совершили 25-километровый марш-бросок в Ленинградской области
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Санкт-Петербург, 5 сентября. «Курсы выживания» для военнослужащих по контракту Западного военного округа были проведены в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Как отмечается, в «курсах», которые были представлены 25-километровым марш-броском по пересеченной местности, принимали участие более 100 бойцов. Они совершили полевой выход в полной выкладке, в ходе которого успешно прошли все контрольно-комплексные занятия.

Перед солдатами стояла задача освоить основные общевоинские специальности, пройти обкатку танками, при этом успеть выполнить метание учебных противотанковых гранат. Также военнослужащие преодолели огненно-штурмовую полосу, оборудованную 15 препятствиями, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря.

Все бойцы также должны были сдать экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях, то есть с применением как штатных медицинских средств, так и подручных приспособлений.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ракетный дивизион Западного военного округа провел учения на полигоне в Нижегородской области.

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зво марш-бросок курсы выживания
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