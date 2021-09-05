Леонков: военные тайны российского Су-30 не достанутся Японии на учениях с Индией

Москва, 5 сентября. Данные истребителя ВКС РФ Су-30 не достанутся Токио во время японско-индийских учений, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Военнослужащие из Японии якобы смогут получить доступ к данным произведенного в РФ истребителя Су-30МКИ, стоящего на вооружении ВВС Индии, в ходе совместных маневров, заявили авторы польского издания Defence24. По их словам, в Токио «смогут выяснить» множество характеристик этого самолета, получив всю необходимую о нем информацию. Однако редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, прокомментировавший этот вопрос для издания «ПолитРоссия», выразил несогласие с подобными утверждениями.

Военные тайны Москвы не достанутся Японии, так как дальность полета, расход топлива и другие подобные характеристики крылатой машины никто не скрывает, отметил эксперт. Су-30МКИ ВВС Индии сильно отличаются от истребителей, используемых ВКС РФ, ввиду чего полученная информация о конструкционных особенностях или программном обеспечении самолетов ничем японцам не поможет, объяснил собеседник.

«Никаких важных секретов японцам не узнать, и любая попытка выведать хоть что-то закончится лишь разочарованием», — подчеркнул Леонков.

Пилоты из Японии якобы могут изучить радиолокационные сигнатуры крылатых машин, если будут допущены в качестве пассажиров двухместных Су-30МКИ, считают в Польше. Однако и это не удастся японцам, так как истребители поставляются в Индию без российских государственных автоответчиков и прочего представляющего гостайну оборудования, ввиду чего индийские специалисты устанавливают собственную электронику, уточнил собеседник.

Ранее американские аналитики заявили, что поставки российских истребителей Су-30СМ Казахстану помогут обезопасить всю Центральную Азию. Они подчеркнули, что эти крылатые машины являются мощнейшими из имеющихся на вооружении казахских ВВС. Именно эти самолеты и станут залогом спокойствия во всем регионе, уверены эксперты.