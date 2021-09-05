Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 21:50
21:47
Политика
Глава политкрыла талибов провел переговоры с замгенсека ООН в Кабуле
21:40
Общество
Канатоходец из Дагестана сохраняет традиции древнего искусства
21:27
Весь мир
Ливийский Комитет экономических экспертов направил рекомендации главе Центробанка
21:22
Общество
Возраст не помеха для любви: психолог Миллер поддержала браки после 50 лет
21:20
Весь мир
В Чили политик сознался, что притворялся больным раком несколько лет
21:15
Весь мир
Талибы выбиты из Парияна, а Масуд хочет мира: как развивается ситуация в Панджшере
21:13
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова получил травму на съемках шоу «Фактор страха»
21:13
Армия
В Сети появились кадры победного заезда российской команды на «Танковом биатлоне»
21:13
Политика
Посольство России в Гвинее не получало обращений от соотечественников
21:11
Политика
В Strategic Culture рассказали о последствиях военной помощи США Украине
Все новости

Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 20:19
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
kharkiv.dsns.gov.ua  /  Пресс-служба главного управления ГосЧС в Харьковской области

Киев, 5 сентября. Пять человек пострадали в результате взрыва в Киевской области. Причиной инцидента могла стать неисправность котла.

ЧП произошло в поселке Гребенки Киевской области. Взрыв прогремел на сахарном заводе. В результате инцидента пострадали пять человек.

Медики доставили двух пострадавших в киевскую больницу, а других — в Белоцерковскую городскую клинику № 2. О состоянии их здоровья ничего не сообщается. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность одного из котлов на заводе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
взрыв завод котел
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru