Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом

Киев, 5 сентября. Пять человек пострадали в результате взрыва в Киевской области. Причиной инцидента могла стать неисправность котла.

ЧП произошло в поселке Гребенки Киевской области. Взрыв прогремел на сахарном заводе. В результате инцидента пострадали пять человек.

Медики доставили двух пострадавших в киевскую больницу, а других — в Белоцерковскую городскую клинику № 2. О состоянии их здоровья ничего не сообщается. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность одного из котлов на заводе.