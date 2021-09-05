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Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 20:14
Армия
Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
wikipedia.org  /  mil.ru

Москва, 5 сентября. Корреспонденты «Звезды» побывали на борту малого корабля «Мытищи», готовящегося к учениям. Журналистам удалось снять уникальные кадры с применением комплекса «Панцирь-МЕ».

«Панцирь-МЕ» начали разрабатывать в 2015 году. В настоящее время комплекс готов к службе и его планируют устанавливать на корабли проекта 22800 «Каракурт». Корреспонденты канала «Звезда» сумели снять стрельбы из нового комплекса с борта малого ракетного корабля «Мытищи» — перед учениями в Балтийском море экипаж проверил его готовность.

«Мне часто задают вопрос: почему такая конструкция, две пушки разведены в сторону? Это сделано для того, чтобы размещать на все классы кораблей», — рассказал корреспондентам главный конструктор зенитных комплексов для ВМФ Александр Жуков.

От «сухопутной» версии морской комплекс отличается ракетами, способными поражать надводные цели на скорости до 4 Махов. Радиус действия «Панциря-МЕ» также вдвое превосходит сухопутный комплекс. Пушечное вооружение комплекса выше в сравнении с аналогами, добиться этого удалось за счет установки двух пушек и шестиствольных автоматов калибра 30 миллиметров. В целом, оснащенные «Панцирями» корабли типа «Каракурт» могут стать самыми массовыми в ВМФ РФ.

Кроме того, к концу этого года российский флот получит один атомный ракетный крейсер «Князь Олег» и одну многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Новосибирск». В настоящее время обе субмарины проходят испытания в море.

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Все новости / Армия / Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
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