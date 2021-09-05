Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 20:22
20:22
Общество
Самарские коммунальщики рассказали о вреде измельчителей мусора
20:18
Армия
Военнослужащие ЗВО совершили 25-километровый марш-бросок в Ленинградской области
20:17
Весь мир
«Не нравится – можешь уезжать»: беженца из Афганистана затравили в США
20:16
Армия
Леонков: военные тайны российского Су-30 не достанутся Японии на учениях с Индией
20:15
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
20:14
Армия
Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
20:08
Общество
Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
20:07
Экономика
Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию
20:04
Армия
Более 100 школьников с территории ЗВО стали участниками движения «Юнармия»
20:01
Наука
Оксфордский ученый предложил искать инопланетян с помощью сферического суперкомпьютера
Все новости

Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
Общество
Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
Невские Новости  /  Невские Новости

, 5 сентября. Британская певица, модель и актриса Сара Хардинг скончалась в возрасте 39 лет. В последний год жизни она боролась с раком молочной железы.

Певица сообщала о своем заболевании в августе 2020 года в Instagram. Хардинг признавалась своим фанатам, что борется с раком груди. Артистка писала, что врачи выявили опухоль в начале 2020 года, но уже спустя шесть месяцев метастазы затронули другие органы. Мать певицы рассказала, что дочь боролась с болезнью до конца и верила в удачный исход.

Хардинг стала популярной в 2002 году после участия в телевизионном проекте Popstars: The Rivals, где она стала солисткой поп-группы Girls Aloud. Тогда же она пополнила список 100 британских красавиц. На ее счету несколько фильмов и участие в мюзикле.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
рак певица умерла
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru