Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет

, 5 сентября. Британская певица, модель и актриса Сара Хардинг скончалась в возрасте 39 лет. В последний год жизни она боролась с раком молочной железы.

Певица сообщала о своем заболевании в августе 2020 года в Instagram. Хардинг признавалась своим фанатам, что борется с раком груди. Артистка писала, что врачи выявили опухоль в начале 2020 года, но уже спустя шесть месяцев метастазы затронули другие органы. Мать певицы рассказала, что дочь боролась с болезнью до конца и верила в удачный исход.

Хардинг стала популярной в 2002 году после участия в телевизионном проекте Popstars: The Rivals, где она стала солисткой поп-группы Girls Aloud. Тогда же она пополнила список 100 британских красавиц. На ее счету несколько фильмов и участие в мюзикле.