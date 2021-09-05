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Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 20:07
Экономика
Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 5 сентября. Единовременные выплаты пенсионерам, военным и правоохранителям не окажут значительного влияния на инфляцию, следует из материалов Банка России.

Регулятор указал, что финансирование денежной помощи указанных категориям населения осуществляется за счет дополнительных нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила. По мнению Центробанка, выплаты поддержат потребительский спрос во второй половине года.

В то же время Центробанк напомнил, что инфляционное давление в России существенно превышает целевой уровень в 4%. Как отмечают аналитики регулятора, многие компоненты потребительских корзин населения подорожали выше общего показателя инфляции. Однако темпы роста цен в 2022 году удастся снизить, полагают в ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин в августе подписал указ о начислении пенсионерам и силовикам единовременной выплаты в размере 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно. Россияне начали получать деньги уже 2 сентября. В правительстве считают, что «президентские» выплаты поддержат более 43 млн граждан.

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