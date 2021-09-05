Более 100 школьников с территории ЗВО стали участниками движения «Юнармия»

Санкт-Петербург, 5 сентября. Торжественная церемония принятия школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» состоялась на территории соединений спецназа Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, более 100 детей дали клятву выполнять требования и соблюдать устав организации. После этого они получили удостоверения и шевроны юнармейцев. На церемонии принятия школьников в ряды движения присутствовали ветераны, офицеры и семьи военнослужащих.

«Целью юнармейского движения является военно-патриотическое воспитание детей от 7 до 16 лет, объединение организаций, ведущих допризывную подготовку», — указал замкомандира одного из соединений спецназа по военно-политической работе подполковник Александр Петренко.

Также в сообщении пресс-службы указывается, что в течение летних каникул более двух тысяч школьников принимали участие в спартакиадах, военно-патриотических и тактических играх, музыкальном фестивале.

Помимо этого, в Солнечногорске юнармейцы нарисовали граффити с ветераном Великой Отечественной войны Давидом Драгунским и участницей движения Алиной Сорокиной.