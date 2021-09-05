Оксфордский ученый предложил искать инопланетян с помощью сферического суперкомпьютера

Лондон, 5 сентября. Специально сконструированный суперкомпьютер способен отыскать развитые цивилизации во Вселенной, заявил астрофизик из Оксфорда Андрес Сандберг.

Инопланетные формы жизни следует искать с помощью космического суперкомпьютера, управлять которым будет нейросеть. Машина должна быть сферической формы и светиться в инфракрасном спектре, чтобы этот сигнал был заметным на очень больших расстояниях.

Исследователям в этой области необходимо обратить особое внимание на объекты искусственного происхождения, убежден Сандберг. По его мнению, именно эти предметы могут стать значимым аргументом в пользу версии о наличии других развитых цивилизаций во Вселенной.

Истории похищенных инопланетянами людей могут быть обычными осознанными сновидениями, заявили российские ученые. Из 150 добровольцев 114 смогли встретить инопланетный разум во сне в ходе эксперимента.