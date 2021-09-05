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Спорт
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ
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Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 20:08
Спорт
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ
ТАСС  /  Jussi Nukari via www.imago-images.de Кредит: imago images/Lehtikuva

Тампере, 5 сентября. Матч между российской командой и сборной Финляндии проходил в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Игра проходила в финском Тампере и завершилась победой россиян со счетом 3:1. Сборная России провела уже три встречи. Следующий матч запланирован на 7 сентября, соперниками национальной сборной станут испанцы.

Лидером группы С на данный момент является турецкая команда, которая провела три матча и трижды выиграла. На втором месте оказались Нидерланды, на третьем — Финляндия. Россия стоит на четвертой позиции в турнирной таблице, а топ-5 замыкает Испания.

В 2021 году чемпионат Европы по волейболу проходит сразу в четырех странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. В турнире участвует 24 команды, которые разделены на четыре группы. ЧЕ проводят раз в два года, чемпионом пока является Сербия.

Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в последний летний день. Спортсменки победили в 1/8 финала команду из Белоруссии.

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