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Лариса Долина вышла на связь с поклонниками из Instagram Николая Баскова
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на связь с поклонниками из Instagram Николая Баскова
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 5 сентября. Народный артист России Николай Басков опубликовал в Instagram обращение коллеги Ларисы Долиной, в котором она пожаловалась на взломавших ее страницу в Instagram хакеров.

Королева джаза призвала пользователей не реагировать на мошенников, присвоивших ее Instagram-страницу. Долина надеется, что в скором времени восстановит доступ к профилю.

«Мы с вами свяжемся, вы узнаете, что это я», — пообещала певица.

Звезды российского шоу-бизнеса поддержали Долину в комментариях. Оперный певец Юсиф Эйвазов назвал хакеров «тварями», а продюсер Иосиф Пригожин посоветовал поставить на аккаунт двойную защиту.

Лариса Долина долго не хотела заводить страницу в Instagram, но сдалась под напором поклонников и коллег. В марте она опубликовала первый снимок, который мгновенно собрал тысячи лайков. Всего за пару месяцев на певицу подписалось большое количество фолловеров.

В конце августа к россиянам обратился актер Алексей Серебряков. Звезда драмы «Левиафан» заявил, что мошенники от его имени общаются с поклонниками. У артиста нет аккаунта в Instagram, поэтому он попросил Александра Дьяченко опубликовать ролик с обращением на своей странице.

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instagram соцсети долина
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