Президент РФ поручил изучить просьбу «Роснефти» об экспорте сырья через «Газпром»

Москва, 5 сентября. «Роснефть» обратилась с просьбой разрешить ей экспортировать голубое топливо через агентское соглашение с «Газпромом». Эти сведения подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть соответствующий вопрос. На текущий момент эта задача находится на проработке, передает слова Новака «Интерфакс».

«Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом [вопрос] будет обсуждаться в правительстве», — рассказал вице-премьер РФ.

При этом он не стал отвечать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование трубопровода «Северный поток — 2» в рамках европейских законов. Сегодня российское законодательство предполагает наличие единого экспортера в стране. Все остальное требует отдельного рассмотрения, отметил Новак.

Здоровая конкуренция среди нефтегазовых компаний с госучастием принесет пользу и бизнесу, и бюджету России. На это обратил внимание экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.