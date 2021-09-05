«Главный турнир года»: в Петербурге состоялся чемпионат по карате

Лучшие спортсмены Санкт-Петербурга стали участниками чемпионата города по всестилевому карате.

По итогам состязания бойцы получат возможность представить Северную столицу на всероссийском соревновании.

«Сейчас проходит главный турнир года — это чемпионат Санкт-Петербурга по всестилевому карате. Здесь отбираются ребятки на главный турнир РФ, чемпионат России, который пройдет 19-20 сентября в Анапе», — рассказывает главный тренер сборной Санкт-Петербурга по всестилевому карате Егор Мосенков.

Участникам мероприятия выдали не только медали, но и подарочные карты на покупку спортивного инвентаря. По словам спонсора чемпионата, предпринимателя и общественного деятеля Александра Колоса, это позволит повысить интерес к спорту среди молодежи.

«Мы считаем, что очень важно им показать делом, а не только красивым словом и грамотой бумажной, что нам не все равно. Что взрослым не плевать на молодежь, что хочется им помочь, поддержать их. И реально делом показать, что это все правда», — объясняет он.

Федеральное агентство новостей /

Открытие мероприятия посетил глава администрации Приморского района Николай Цед. Представители местной власти заинтересованы в развитии спорта среди молодого поколения и планируют реализовывать новые проекты.

«Мы сейчас проводим соответствующую работу, чтобы в этом зале тренировалась сборная Санкт-Петербурга. Чтобы здесь или в другом зале создавались клубы, который дадут основу сборной Приморского района. Это прекрасная инициатива. Мы очень надеемся, что нас поддержат районные власти», — говорит президент Санкт-Петербургского и Ленинградского областного филиала Российского союза боевых искусств Михаил Кузьмин.

Федеральное агентство новостей /

В рамках чемпионата выступали не только начинающие спортсмены, но и уже прославленные каратисты. Мастер спорта по карате Мария Воробьева занимается боевым искусством 28 лет и имеет множество крупных достижений.

«Всегда спрашивают, сложно ли выигрывать чемпионаты мира? На самом деле несложно. Сложно удерживать это звание на протяжение нескольких лет. И у меня внутри до сих пор чувство: «Хочется, ты можешь». Мне кажется, что нужно не останавливаться», — считает спортсменка.

Федеральное агентство новостей /

В соревновании свои навыки также продемонстрировали участники, владеющие техниками армейского рукопашного боя. По словам представителя спортивного клуба Приморского района «Олимп» Сергея Лавренова, с каждым годом в чемпионате принимают участие все больше молодых людей.