Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 21:50
21:47
Политика
Глава политкрыла талибов провел переговоры с замгенсека ООН в Кабуле
21:40
Общество
Канатоходец из Дагестана сохраняет традиции древнего искусства
21:27
Весь мир
Ливийский Комитет экономических экспертов направил рекомендации главе Центробанка
21:22
Общество
Возраст не помеха для любви: психолог Миллер поддержала браки после 50 лет
21:20
Весь мир
В Чили политик сознался, что притворялся больным раком несколько лет
21:15
Весь мир
Талибы выбиты из Парияна, а Масуд хочет мира: как развивается ситуация в Панджшере
21:13
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова получил травму на съемках шоу «Фактор страха»
21:13
Армия
В Сети появились кадры победного заезда российской команды на «Танковом биатлоне»
21:13
Политика
Посольство России в Гвинее не получало обращений от соотечественников
21:11
Политика
В Strategic Culture рассказали о последствиях военной помощи США Украине
Все новости

«Главный турнир года»: в Петербурге состоялся чемпионат по карате
Общество

Лучшие спортсмены Санкт-Петербурга стали участниками чемпионата города по всестилевому карате.

По итогам состязания бойцы получат возможность представить Северную столицу на всероссийском соревновании.

«Сейчас проходит главный турнир года — это чемпионат Санкт-Петербурга по всестилевому карате. Здесь отбираются ребятки на главный турнир РФ, чемпионат России, который пройдет 19-20 сентября в Анапе», — рассказывает главный тренер сборной Санкт-Петербурга по всестилевому карате Егор Мосенков.

Участникам мероприятия выдали не только медали, но и подарочные карты на покупку спортивного инвентаря. По словам спонсора чемпионата, предпринимателя и общественного деятеля Александра Колоса, это позволит повысить интерес к спорту среди молодежи.

«Мы считаем, что очень важно им показать делом, а не только красивым словом и грамотой бумажной, что нам не все равно. Что взрослым не плевать на молодежь, что хочется им помочь, поддержать их. И реально делом показать, что это все правда», — объясняет он.

«Главный турнир года»: в Петербурге состоялся чемпионат по карате
Федеральное агентство новостей  / 

Открытие мероприятия посетил глава администрации Приморского района Николай Цед. Представители местной власти заинтересованы в развитии спорта среди молодого поколения и планируют реализовывать новые проекты.

«Мы сейчас проводим соответствующую работу, чтобы в этом зале тренировалась сборная Санкт-Петербурга. Чтобы здесь или в другом зале создавались клубы, который дадут основу сборной Приморского района. Это прекрасная инициатива. Мы очень надеемся, что нас поддержат районные власти», — говорит президент Санкт-Петербургского и Ленинградского областного филиала Российского союза боевых искусств Михаил Кузьмин.

«Главный турнир года»: в Петербурге состоялся чемпионат по карате
Федеральное агентство новостей  / 

В рамках чемпионата выступали не только начинающие спортсмены, но и уже прославленные каратисты. Мастер спорта по карате Мария Воробьева занимается боевым искусством 28 лет и имеет множество крупных достижений.

«Всегда спрашивают, сложно ли выигрывать чемпионаты мира? На самом деле несложно. Сложно удерживать это звание на протяжение нескольких лет. И у меня внутри до сих пор чувство: «Хочется, ты можешь». Мне кажется, что нужно не останавливаться», —  считает спортсменка.

«Главный турнир года»: в Петербурге состоялся чемпионат по карате
Федеральное агентство новостей  / 

В соревновании свои навыки также продемонстрировали участники, владеющие техниками армейского рукопашного боя. По словам представителя спортивного клуба Приморского района «Олимп» Сергея Лавренова, с каждым годом в чемпионате принимают участие все больше молодых людей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Главный турнир года»: в Петербурге состоялся чемпионат по карате
россия петербург спорт соревнования карате
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru