«Не нравится – можешь уезжать»: беженца из Афганистана затравили в США

Эль-Пасо, 5 сентября. Американцы затравили 28-летнего беженца из Афганистана Хамеда Ахмади после того, как он опубликовал фото ужина в центре временного содержания в Форт Блиссе Эль-Пасо, штат Техас. Многие пользователи сочли жалобу неуместной и посоветовали «отправиться обратно».

Afghan refugee at Texas base on why he tweeted photo of paltry meal https://t.co/nxZfR1BXTr — The Independent (@Independent) September 4, 2021

Ахмади выложил у себя в Twitter фотографию скудного ужина в центре содержания: на ней два кусочка курицы и немного фруктов. В подписи он отметил, что «не жалуется», а показывает жизнь беженца.

«Я не жалуюсь, но это то, что я получил вчера на ужин, а следующий прием пищи состоится через 12 часов. Жизнь беженцев может быть безопасной, но никогда не бывает легкой и благоприятной», — написал он.

Ты можешь уехать

Его сообщение стало популярным, быстро разлетевшись по Twitter, и получило большое количество гневных комментариев. Многие пользователи написали, что после всей помощи, что Америка оказала беженцам, жаловаться неуместно, а кто-то и вовсе предложил уехать.

«Я не смогла связаться с бездомными ветеранами, чтобы спросить, нравится ли им их бесплатное питание и бесплатное жилье, потому что они не получают этих вещей. Также у них нет айфонов», — написала активистка Эми Тарканиан.

I was unable to reach a homeless veteran to ask how they like their free meals and free housing because they don’t get those things. Also they don’t have iPhones. — Amy Tarkanian (@MrsT106) September 4, 2021

«Мы спасли вас из Афганистана и даем вам еду, которую оплачивают налогоплательщики, а у вас есть наглость жаловаться? Если тебе не нравится эта страна, ты можешь уехать», — поделилась мнением сторонница республиканцев Лаверн Спайсер.

So we rescued you from Afghanistan and are giving you food that the taxpayers are paying for and you have the nerve to complain?



In the words of @RealBrysonGray “if you don’t like this country you can leave”. — Lavern Spicer (@lavern_spicer) September 4, 2021

«Моя семья и я живем в Эль-Пасо. Вы получаете трехразовое питание. Вы и другие беженцы также получаете более качественную помощь на базе, чем большинство жителей Эль-Пасо, включая моего отца, бывшего военнослужащего морской пехоты США. Вы не правы в своей неблагодарности», — написала пользовательница под ником Rrunner92.

My family & I live in El Paso. My sis works at Ft Bliss. You are not getting 2 meals a day; you are getting 3 meals & then some.

You & the other refugees are also getting better care at the Base than most of El Pasoans, including my dad, ex-USMC — tuck your ingratitude back in — T ????????X⭐️N (@rrunner92) September 5, 2021

Часть комментаторов встала на сторону Ахмади и попыталась защитить его от нападок.

«Могу понять твою боль. Когда талибы захватили Кашмир в 1990 году, почти пять миллионов индуистов были вынуждены бежать. Будь храбрым, всевышний заставит тебя встать на ноги сильнее», — написал активист из Кашмира Амит Райна.

Can understand your pain. When Taliban mindset took over Kashmir in 1990, almost 5 lakh Hindus had to flee. Remember having no meal or just packet of biscuit and water for days. Be brave, Almighty will make you stand back on your feet stronger. — अमित रैना Amit Raina (@rainaamit) September 3, 2021

«Мне очень жаль, что вам приходится проходить через это, я не могу представить себя на вашем месте. Говорите все, что хотите, вы прошли через невероятно трудные времена. Я так разочарована, что многие люди нападают на вас в ответ», — прокомментировал американец Стивен Райт.

I’m so sorry you have to go through this, I could not begin to put myself in your shoes. Speak up all you wish to, you have been through incredibly tough times. I’m so disheartened so many people are hitting back at you. — Steven Wright (@stevenjwright1) September 4, 2021

3 сентября глава Северного командования Вооруженных сил США, генерал Глен Ван Херк сообщил, что Америка приняла на своей территории 25,6 тыс. афганских беженцев, и все они обеспечены жильем и продовольствием. Также каждый из приехавших афганцев получит выплату в размере 2,2 тыс. долларов.