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Полиция в Иркутской области ищет водителя, насмерть сбившего 21-летнего юношу
Происшествия
Полиция в Иркутской области ищет водителя, насмерть сбившего 21-летнего юношу
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Иркутск, 5 сентября. Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП под Балаганском в Иркутской области. Он наехал на юношу и скрылся с места аварии. Потерпевший умер.

Трагедия произошла ночью в нескольких километрах от поселка Балаганск на трассе Залари — Жигалово. Молодой человек шел по обочине дороги и погиб под колесами автомобиля. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Юноша получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в медицинском учреждении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ищут беглеца и призывают виновника аварии самостоятельно явиться в участок и признаться в содеянном.

Похожая трагедия произошла сегодня на липецкой трассе. Велосипедист погиб под колесами легковушки. Виновником ДТП стал 23-летний водитель «Лады Приоры». На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

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