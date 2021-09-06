Сексолог дала советы, как справиться с беспочвенной ревностью

Порой супруги не замечают, как безобидная, на первый взгляд, ревность перерастает в паранойю и становится настоящей проблемой в отношениях.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, как справиться с ревностью и начать доверять партнеру.

Она объяснила, что беспочвенная ревность — это сигнал, что пора обратить внимание на себя.

«Если вы неуверенно себя чувствуете, хотите изменить имидж или чувствуете себя не сексуальной, то начните просто изменять то, что вы давно хотели. Мы не имеем власти, по сути, ни над кем, а женщина, которая ревнует, придирается, становится отталкивающей, неинтересной, раздражающей. От таких женщин мужчины избавляются», — рассказала собеседница агентства.

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Другое дело — та, которая занята собой, своим внешним видом, хобби. Александра Миллер объяснила, что такая женщина не липнет к мужчине, она знает себе цену и сама выбирает, кто достоин быть с ней рядом.

«Женщины с низкой самооценкой, напротив, терпят даже неуважительное или пренебрежительное отношение к себе из-за боязни одиночества. Есть еще одна крайность: из-за огромной душевной дыры такие женщины, даже если встречают достойного, успешного мужчину, то впоследствии начинают жить его жизнью, заполнять собой все пространство так, что от такой «любви» ему становится тяжело дышать. Это, безусловно, не является истинной любовью, для таких женщин важно только кому-то принадлежать. И эту дыру они заполняют одним или другим мужчиной», — добавила сексолог.

Миллер подчеркнула, что это некая склонность к саморазрушению, пребывание в переполненной страхами действительности. Это негативно влияет на сон, психику и здоровье в целом.

«Необходимо переключить внимание на себя, пойти в терапию и начать видеть в партнере качества, которые вы обесцениваете. Подчеркивайте для себя и для него то, какой он верный, внимательный, заботливый и так далее. Доверие — это самый великий дар, который вы можете дать своему мужчине. Просто чувствуйте отношение к вам. Истинную любовь не доказывают, она проявляется в поступках, отношении», — рассказала психолог.

Миллер отмечает, что многие ходят на тренинги, к психологам, но не делают по факту ничего для того, чтобы изменить жизнь. Если вы реально хотите перемен, необходимо менять свое мышление.

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