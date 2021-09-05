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Пьяный тракторист сбил насмерть человека в Тюменской области

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:54
Происшествия
Пьяный тракторист сбил насмерть человека в Тюменской области
pixabay.com

Тюмень, 5 сентября. Пьяный тракторист решил обогнать коллегу и насмерть сбил молодого человека. Полиция задержала виновника аварии.

Трагедия произошла возле поселка Заозерный Ишимского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянении сел за руль трактора «Беларусь».

Не убедившись в безопасности маневра, он пошел на обгон другого трактора и задавил местного жителя, который шел по обочине дороги. Потерпевший скончался на месте происшествия. Ему был 31 год.

Виновник смертельной аварии попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан полицией. В ходе проверки было установлено, что 39-летний водитель принимал алкоголь перед поездкой за рулем. Ему грозит лишение прав и тюрьма. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах трагедии.

Тем временем молодая семья с ребенком пострадала в тройном ДТП в Новосибирске. Девушка за рулем Ford Mondeo выехала на встречную полосу движения и столкнулась с двумя автомобилями.

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авария трактор задавил
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