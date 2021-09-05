Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 20:21
20:18
Армия
Военнослужащие ЗВО совершили 25-километровый марш-бросок в Ленинградской области
20:17
Весь мир
«Не нравится – можешь уезжать»: беженца из Афганистана затравили в США
20:16
Армия
Леонков: военные тайны российского Су-30 не достанутся Японии на учениях с Индией
20:15
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
20:14
Армия
Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
20:08
Общество
Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
20:07
Экономика
Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию
20:04
Армия
Более 100 школьников с территории ЗВО стали участниками движения «Юнармия»
20:01
Наука
Оксфордский ученый предложил искать инопланетян с помощью сферического суперкомпьютера
20:01
Спорт
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ
Все новости

Изрезанное тело мужчины нашли в барнаульской квартире

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:52
Происшествия
Изрезанное тело мужчины нашли в барнаульской квартире
shutterstock.com  /  diy13

Барнаул, 5 сентября. Правоохранители столицы Алтайского края расследуют уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения изрезанного тела мужчины в квартире в Барнауле.

Согласно предварительным данным, трагический случай произошел в одном из домов по улице Восточная. Преступник несколько раз ударил местного жителя ножом, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, был определен примерный портрет подозреваемого. Им оказался 40-летний худощавый мужчина с темными волосами средней длины. В день происшествия он был одет в спортивные штаны и черную рубашку. В данный момент полиция разыскивает преступника. Ведется следствие.

Жителя Тольятти обвиняют в убийстве собственной матери. По версии правоохранителей, между родственниками произошла пьяная ссора.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Изрезанное тело мужчины нашли в барнаульской квартире
убийство труп полиция барнаул алтайский край уголвоное дело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru