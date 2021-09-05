Изрезанное тело мужчины нашли в барнаульской квартире

Барнаул, 5 сентября. Правоохранители столицы Алтайского края расследуют уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения изрезанного тела мужчины в квартире в Барнауле.

Согласно предварительным данным, трагический случай произошел в одном из домов по улице Восточная. Преступник несколько раз ударил местного жителя ножом, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, был определен примерный портрет подозреваемого. Им оказался 40-летний худощавый мужчина с темными волосами средней длины. В день происшествия он был одет в спортивные штаны и черную рубашку. В данный момент полиция разыскивает преступника. Ведется следствие.

Жителя Тольятти обвиняют в убийстве собственной матери. По версии правоохранителей, между родственниками произошла пьяная ссора.