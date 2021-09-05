Министерство нефти Судана сообщило о снижении добычи на фоне протестов

Хартум, 5 сентября. Министр энергетики Судана Джадин Али Обейд заявил об ухудшении ситуации с безопасностью и снижении добычи в геологоразведочных районах на фоне регулярных протестов населения. В то же время Ассоциация работников нефтяного сектора предупредили правительство о возможности полной остановки производства на месторождениях.

Несмотря на то, что действующие на местах компании несут социальную ответственность перед жителями, в регионах Кордофан и Дарфур время от времени проходят пикеты, организаторы которых требуют обеспечения необходимых услуг и улучшения качества жизни и труда. Так, в начале августа люди остановили добычу на участке Бамбо, расположенном в 7 км от нефтяного города Хеглиг и приносящем примерно 20% общих доходов отрасли в регионе. Властям лишь через несколько часов удалось возобновить производство путем длительных переговоров.

В ходе последних заседаний правительство Судана отметило ухудшение ситуации с безопасностью, оценкой которой в настоящее время занимаются соответствующие органы, сообщил Обейд в интервью местным СМИ. Он добавил, что кооперативные сообщества в нефтяных районах жалуются на стагнацию, хотя добыча началась много лет назад еще во время прихода к власти свергнутого режима Омара аль-Башира.

«Люди просят нефтяные компании развивать регионы, и предприятия выделяют около 2% прибыли на программы социальной ответственности», — отметил министр.

По его словам, протесты и письменные жалобы происходят в рамках закона, однако экономическая и общественная ситуации в проблемных зонах требуют повышенного внимания со стороны центральных властей. Необходимо, считает Обейд, выделять дополнительные средства на их развитие из государственного бюджета наряду с теми суммами, которыми располагают социальные фонды компаний-разработчиков.

Чиновник отметил, что после своего формирования переходное правительство создало отдельную статью расходов на данные цели, но этого оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей граждан. Главную же ответственность перед населением нефтедобывающих регионов несут сами компании, что отражено в заключенных ими соглашениях с суданским государством.

В августе национальные СМИ сообщали о демонстрациях на месторождении Аль-Мазруб в 120 км к востоку от столицы штата Восточный Дарфур города Эд-Даэйн, организаторы которых остановили операции по добыче и захватили тяжелую технику предприятия Petro Energy. Люди протестовали против невыполнения нефтяными компаниями своих обязательств перед местным сообществом, заключенных в предоставлении медицинских и образовательных услуг, а также в трудоустройстве молодежи и решении проблемы производственного загрязнения окружающей среды.

В марте 2021 года демонстранты из районов Суфьян, Шарф и Абу-Джабра перекрыли геологоразведочные участки, выдвинув аналогичные требования. Всего в Восточном Дарфуре существует пять месторождений, работа на которых приносит государству порядка 20 тыс. баррелей в день.

В свою очередь, Ассоциация рабочих нефтяного сектора осудила ухудшение ситуации с безопасностью в районе скважин и обвинила власти в уклонении от выполнения своих обязанностей перед населением. Согласно заявлению профсоюза, положение стало настолько неспокойным, что в настоящий момент организованные группы регулярно закрывают объекты, угрожают жизни сотрудников и саботируют работу на местах. Все это, утверждает Ассоциация, может привести к полной остановке добычи нефти и газа на участках и поставить под угрозу национальную экономику.

Тяжелые условия жизни и труда заставляют суданцев выходить на улицы и открыто выражать свое недовольство политикой государства. Все чаще слышны призывы демонстрантов к свержению переходного правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком, которому за два года пребывания у власти не удалось вывести страну из затяжного кризиса.