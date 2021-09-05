«Дешевый источник сырья для Франции»: кто стоит за насильственной сменой власти в Гвинее

Командир спецподразделения ВС Гвинеи (GPS) Мамади Думбуйя организовал задержание президента Альфа Конде и сообщил о роспуске правительства страны. Кроме того, военные мятежники объявили об отмене существующей Конституции, а также о закрытии воздушных и сухопутных границ.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как руководитель подразделений специального назначения совершил государственный переворот и кому выгодна смена власти в африканской республике.

Внезапный мятеж

Обстановка в столице Гвинеи Конакри развивалась стремительно в течение всего дня. Изначально СМИ сообщали о стрельбе в отдельных районах населенного пункта. Однако позже очевидцы заметили появление армии в непосредственной близости от президентского дворца. Солдаты оцепили резиденцию и попросили гражданских оставаться дома.

Чуть позже начали распространяться слухи о том, что единственный мост, соединяющий материк с полуостровом Калум, перекрыт. Высокопоставленный представитель правительства заявил, что президент Альфа Конде не пострадал во время перестрелки, но есть убитые среди военнослужащих.

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Kaloum????????Conakryhttps://t.co/R3RkoMRDeC

HAPPENING;Military Coup led by Lt.Col Mamady Doumbouya at Presidential Palace in Guinea.Incumbent 83 Years old President Alpha Conde who is on a Controversial Third Term has REPORTEDLY been Arrested.#Kibaro #Guinea #Guinee pic.twitter.com/Q0G9Pmsegw — Honourable Media Africa™ (@HonourableMedia) September 5, 2021

Спустя какое-то время в Сети появилось видео выступления предполагаемого организатора путча — подполковника Мамади Думбуя, который в прошлом служил во французском Иностранном легионе. Несколько лет назад его пригласили в Гвинею возглавить созданные в 2018 году Силы специальных операций (GPS).

Он заявил, что мятежные подразделения задержали нескольких высокопоставленных чиновников и лидера республики. Впоследствии появились кадры, снятые в резиденции президента, где последний сидит на диване в окружении военных.

Интересанты путча в Гвинее

По всей видимости государственный переворот в африканской стране готовился давно, так как в конце июля правоохранители задержали шесть французских военнослужащих по подозрению в подготовке разведывательной операции.

Тогда вертолет армии Пятой республики летел из Камеруна в Габон и приземлился для дозаправки в портовом городе Бата. Однако разрешения на данные действия у экипажа транспортного средства не было.

«Национальные власти не исключают, что этот инцидент мог быть шпионской операцией и провокацией со стороны Парижа», — сообщили сотрудники государственного телеканала TVGE.

И вот, спустя менее чем два месяца, в столице происходит насильственная смена режима. Комментируя ситуацию, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил уверенность, что за происходящим может стоять Франция.

«Это третья попытка госпереворота в Африке за последние полгода. Недавно был путч в Мали, потом покушение на главу Мадагаскара и теперь Гвинея. Самое главное здесь то, что до недавнего времени необходимости в таких действиях не было, максимум можно было ожидать цветных революций. А тут кучно пошли перевороты, и становится понятно, что коллективный Запад больше не может применять тем инструменты, которыми пользовался до разнообразных цветных революций. Они уже не работают, поэтому в ход пошли перевороты – для туземцев подходит любой вариант, считают в Париже», — объяснил эксперт.

Французский след на Черном континенте

Действительно, в середине июля правоохранительные органы Мадагаскара предотвратили покушение на президента Андри Радзуэлину и задержали злоумышленников, среди которых внезапно оказались два гражданина Франции: Поль Рафанохарана и Филипп Франсуа.

Появление представителей бывшей метрополии на острове случайным не назовешь, так как после получения суверенитета власти попытались избавиться от политического и экономического влияния европейского государства. Естественно, что Пятой республике это не понравилось.

Возвращаясь к Гвинее, Брутер добавил, что особого внимания заслуживает личность человека, возглавляющего саму операцию по смене власти. Он также оказался связан с Францией, как и задержанные на Мадагаскаре. В бэкграунде Мамади Думбуйи оказалась служба в Иностранном легионе бывшей метрополии.

«Это очень характерно для Парижа. Фактически все перевороты связаны с бывшим французским колониальным господством или, по крайней мере, его зоной влияния. Елисейскому дворцу сейчас очень важно установить контроль над африканскими государствами. Таким образом Европа пытается создать условия для более-менее благополучного существования в будущем. И если для Германии, Великобритании и США это неактуально, то для Франции установить вертикаль, где она получает дешевые источники сырья, дешевую рабочую силу — очень важно. В противном случае она рискует вообще надолго или даже навсегда выбыть из числа благополучных государств. Мы это видим по тому, что происходит в стране», — заключил Владимир Брутер.

Федеральное агентство новостей /

Произошедшее в Гвинее также очень напоминает то, как Париж готовил наемников из Чада для госпереворота в ЦАР. Речь идет об экс-президенте Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе и подконтрольном ему конгломерате группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), в составе которого действовали обученные французами иностранные боевики.

В рамках операции по противодействию угрозе военнослужащим правительственной армии ЦАР (FACA) удалось уничтожить группу радикалов и изъять у них мобильные устройства с сим-картами чадских операторов. Среди контактов на устройствах оказались номера абонентов из Франции.

Стоит также напомнить и об аресте гражданина Пятой республики Хуана Реми Киньоло, занимавшегося подготовкой членов незаконных вооруженных формирований на территории ЦАР. Именно он координировал действия боевиков, которым материальную и финансовую поддержку оказывали бывшая метрополия и Организация Объединенных Наций. Арест шпиона раскрыл схему восстановления влияния Парижа в регионе.

Федеральное агентство новостей /

Отдельного внимания заслуживает отношение жителей Центральной Африки к неоколониальной политике Франции. Они неоднократно заявляли о необходимости вывода связанных с бывшей метрополией международных организаций и крупных компаний вроде винного концерна Castel, руководство которого обвиняется в финансовой поддержке радикалов CPC.

Как избежать гвинейского сценария

Разворачивающиеся в Гвинее события ясно дают понять, что у народа африканских государств существует серьезный запрос на мир и безопасность, которые не всегда могут обеспечить местные чиновники и военнослужащие. Все это может дать Россия, которая гарантирует партнерам взаимовыгодные и уважительные отношения.

В июне население Мали, вдохновленное переменами в Центральноафриканской Республике, вышло на улицы крупных городов и обратилось к Москве с просьбой восстановить порядок в стране. Так, 26 мая перед посольством РФ в Бамако прошел митинг, на котором сотни людей выражали поддержку России и выказывали недовольство деятельностью Парижа, который на протяжении многих лет присутствует в регионе, но так и не смог справиться с угрозой терроризма и нелегальным оборотом наркотиков.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Спустя два дня состоялась еще одна масштабная демонстрация, участники которой потребовали, чтобы французы прекратили бесполезную во всех отношениях военную операцию «Бархан», а также напомнили мировому сообществу о том, как Российская Федерация стала настоящим поставщиком мира как в африканских государствах, так и на Ближнем востоке — военная операция РФ в Сирии прекрасный тому пример. Москва помогла Дамаску ликвидировать угрозу, исходящую от боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и вернуть стабильность.

Естественно, Пятая республика оказалась не готова к тому, что ее бывшие колонии выступят против, и попыталась при помощи подкупа и лживых сообщений в ангажированных средствах массовой информации приписать России ряд нарушений. К примеру, представители бывшей метрополии предлагали жителям ЦАР деньги за ложные показания в адрес отечественных инструкторов, сумевших за считанные месяцы преобразовать ослабшую за десятилетия гражданских войн национальную армию ЦАР в мощную и хорошо организованную военную структуру.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Так или иначе, у жителей и лидеров государств Черного континента остается выбор — ждать и бояться новых кровавых переворотов с последующей дестабилизацией страны или же обращаться за помощью к Москве, чьи специалисты не просто защитят от боевиков и тлетворного влияния Запада, но и подскажут, как выстроить сильное во всех отношениях общество.

1 Организация запрещена на территории РФ.