«Дешевый источник сырья для Франции»: кто стоит за насильственной сменой власти в Гвинее

Командир спецподразделения ВС Гвинеи (GPS) Мамади Думбуйя организовал задержание президента Альфа Конде и сообщил о роспуске правительства страны. Кроме того, военные мятежники объявили об отмене существующей Конституции, а также о закрытии воздушных и сухопутных границ.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как руководитель подразделений специального назначения совершил государственный переворот и кому выгодна смена власти в африканской республике.

Обстановка в столице Гвинеи Конакри развивалась стремительно в течение всего дня. Изначально СМИ сообщали о стрельбе в отдельных районах населенного пункта. Однако позже очевидцы заметили появление армии в непосредственной близости от президентского дворца. Солдаты оцепили резиденцию и попросили гражданских оставаться дома.

Чуть позже начали распространяться слухи о том, что единственный мост, соединяющий материк с полуостровом Калум, перекрыт. Высокопоставленный представитель правительства заявил, что президент Альфа Конде не пострадал во время перестрелки, но есть убитые среди военнослужащих.

