«Я создан не для работы»: Шаляпин откровенно рассказал о свадьбе с миллионершей

Лас-Вегас, 5 сентября. Участник «Фабрики звезд», певец Прохор Шаляпин не считает постыдным быть на содержании у женщины. Не так давно он женился на канадской миллионерше русского происхождения.

Свадьба Прохора Шаляпина стала неожиданностью даже для его преданных фанатов. Избранницей исполнителя стала 42-летняя Татьяна Девис. Она владеет большой адвокатской сетью в США.

В искренности чувств участника «Фабрики звезд» тут же засомневались пользователи Сети. После торжества возлюбленная Шаляпина оказалась в реанимации с тяжелой формой коронавируса, а певец вместо дежурств у палаты избранницы без зазрения совести плещется в бассейне ее загородного дома.

На все обвинения Шаляпин отвечает с присущей ему иронией. Он записал ролик в TikTok, в котором заявил, что действительно живет за чужой счет, однако не видит в этом ничего предосудительного.

«Я создан не для работы, а для счастья, любви, удовольствий и отдыха. Каждый сам определяет себе цену и призвание!» — смеясь заявил артист.

Несмотря на гнев пользователей Сети, участник «Фабрики звезд» не остановился на одной публикации и продолжил отстаивать свою позицию. В одном из последних постов исполнитель заявил, что женщины должны работать, тогда как мужчины должны быть хозяевами в семье.

«Так что идите, все дорогие дамы, дружно на работу», — посоветовал Шаляпин представительницам прекрасного пола.

О деталях свадьбы исполнителя рассказал его друг Георгий Кирьянов. По его словам, пара заключила брачный контракт на 150 страниц. Похоже, Татьяна Девис решила обезопасить свое состояния на случай неискренности со стороны Шаляпина.