Израиль разрешил въезд организованным группам туристов с 19 сентября

Иерусалим, 5 сентября. Организованные группы туристов из-за рубежа смогут посещать Израиль с 19 сентября, заявили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.

Чтобы гражданину разрешили въезд на территорию Израиля, необходимо соблюсти одно из правил. Например, у выходца из другой страны должна быть справка о второй прививке, сделанной в течение последних шести месяцев, или справка о ревакцинации.

К тому же иностранным гражданам придется предоставить результаты теста на коронавирус. Важно, чтобы он был отрицательным. Результаты теста должны быть получены не позднее чем за 72 часа до прибытия гражданина в Израиль. К тому же иностранцам придется пройти серологический анализ по прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона.

Медики Израиля в начале месяца зафиксировали всплеск коронавируса в стране. У местных жителей чаще всего выявляли штамм «Дельта». Сейчас эта мутация во многих случаях поражает детей и подростков.