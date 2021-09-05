Акции «Русала» могут вырасти в долгосрочной перспективе

Москва, 5 сентября. Краткосрочная коррекция не помешает «Русалу» расти.

Бумаги концерна «Русал» в ходе торговой сессии в четверг росли на 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов. Акции достигали 57,7 рублей за штуку. Об этом пишет «Финам».

Аналитики предполагают, что причиной повышения могло стать высказывание заместителя председателя «Сбера» Анатолия Попова, который указал на возможность погашения крупной части задолженности организации перед Сбербанком.

Отмечалось, что на это могут пойти деньги, вырученные с реализации акций «Норникеля». Естественно, что многие инвесторы стали после этого срочно скупать бумаги «Русала».

Примечательно, что финансовая отчетность алюминиевой компании продемонстрировала двойственный эффект, так как акции после публикации хороших данных все равно уменьшались. Эксперт ФГ «Финам» Алексей Калачев указывает, что совет директоров не стал возвращать дивидендные выплаты, так как государство ввело временные пошлины на вывоз из страны алюминия.

Несмотря на это, в «Финаме» ожидают, что в долгосрочной перспективе «Русал» будет двигаться оптимистично, однако риски краткосрочных коррекций не исчезнут.

Второй квартал текущего года показал, что производительность «Русала» увеличилась по отношению к I кварталу года. Компании удалось произвести 936 тыс. тонн алюминия.