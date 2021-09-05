В Индии поделились «интригующими планами» Нью-Дели на субмарину из России

Нью-Дели, 5 сентября. Планы Индии по аренде еще одной подводной лодки российского производства являются интригующими, заявили индийские журналисты.

Россия и Индия продолжают укреплять сотрудничество в военной сфере, оставаясь надежными союзниками, отметил индийский аналитик Сандип Уннитан в статье для портала India Daily, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, Москва поставляет Нью-Дели вооружение, необходимое для модернизации войск Индии, причем особенно перспективно выглядит сотрудничество в военно-морской области. Эксперт подчеркнул, что индийская сторона может арендовать у РФ еще одну субмарину.

«Весьма интригующей кажется перспектива того, что Нью-Дели арендует у Москвы вторую атомную подводную лодку», — поделился журналист «интригующими планами» Нью-Дели на субмарину из России.

Соглашение об аренде российской усовершенствованной подводной лодки класса «Щука» было подписано Москвой и Нью-Дели два года назад, напомнил автор материала. Он уточнил, что Индия может арендовать у РФ еще одну субмарину и создать с помощью двух подлодок две ударные группы. Аналитик подчеркнул, что подводные лодки являются грозным оружием, позволяющим флоту решать самые разнообразные задачи. По словам Уннитана, в Нью-Дели планируют реализовать подобные планы к 2026 году.

Военная мощь ВМС Китая постоянно возрастает, ввиду чего руководство Индии и решило задуматься об аренде второй подводной лодки российского производства, уточнил автор статьи. Индийская программа по созданию собственных субмарин же столкнулась с огромным количеством различных трудностей, констатировал эксперт. В настоящий момент Нью-Дели постоянно откладывает сроки ее реализации, отметил он.

Ранее аналитики из Соединенных Штатах заявили о множестве преимуществ российских подводных лодок класса «Ясень-М» перед американскими образцами. По их словам, главной «фишкой» подобных АПЛ являются гиперзвуковые ракеты «Циркон». В США же подобное вооружение на борту субмарин может появиться лишь после 2025 года, добавили эксперты.