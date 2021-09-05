Пожилая автомобилистка разбилась на саратовской трассе

Саратов, 5 сентября. ДТП в Аткарском районе оказалось фатальным. Пенсионерка не справилась с управлением и врезалась в иномарку.

Смертельная авария произошла на трассе Тамбов — Саратов. Автомобили ВАЗ-2106 и Hyundai не поделили дорогу.

По предварительным данным, виновницей ДТП стала 68-летняя женщина, которая находилась за рулем отечественного авто. После столкновения с иномаркой она получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Вторым участником движения оказался 26-летний водитель иномарки. Он отделался испугом. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.

Тем временем пьяный водитель устроил массовое ДТП с пострадавшими в Рязани. Сотрудники ГИБДД установили, что в его крови было 1,085 мг/л алкоголя, что превышает норму более чем в шесть раз.