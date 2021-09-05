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Генсек ООН призвал освободить президента Гвинеи после госпереворота в стране

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:35
Политика
Генсек ООН призвал освободить президента Гвинеи после госпереворота в стране
un.org

Нью-Йорк, 5 сентября. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал силовой захват власти в Гвинее и призвал освободить президента страны Альфу Конде.

Госпереворот произошел в Гвинее. Мятежники напали на президентскую резиденцию и задержали главу государства, а также еще несколько высокопоставленных должностных лиц.

Гутерреш призывает освободить президента Гвинеи Альфу Конде.

По сообщениям СМИ, мятежные силы возглавляет полковник Мамади Думбуйя, который руководит группой спецназначения. Он выступил с обращением, в котором заявил о роспуске кабмина и закрытии границ страны. Думбуйя ранее служил во французском Иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею.

Ранее в Сети опубликовали кадры с президентом Гвинеи в окружении военных. Солдаты подходили к мирному населению и просили не выходить из домов. Также российское посольство в Гвинее просит граждан РФ, находящихся на территории страны, не покидать места проживания.

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