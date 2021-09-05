День Байкала: десять удивительных фактов о самом глубоком озере на Земле

День Байкала был вписан в перечень государственных праздников России в 1999 году. Исключительность этого озера признана на международном уровне: ЮНЕСКО внесла озеро в реестр мирового наследия природы.

Озеро располагается между Иркутской областью и Бурятией, побывать на нем стремятся как россияне, так и иностранные туристы. Все запоминают Байкал разным: кто-то тихим водоемом, с ровной зеркальной гладью воды, а кто-то — воплощенным безумием, волны которого разбивают лишь скалы. Никого не оставит равнодушным зимний Байкал и его лед, который, несмотря на двухметровую толщину, прозрачен как стекло.