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День Байкала: десять удивительных фактов о самом глубоком озере на Земле
Общество

День Байкала был вписан в перечень государственных праздников России в 1999 году. Исключительность этого озера признана на международном уровне: ЮНЕСКО внесла озеро в реестр мирового наследия природы.

Озеро располагается между Иркутской областью и Бурятией, побывать на нем стремятся как россияне, так и иностранные туристы. Все запоминают Байкал разным: кто-то тихим водоемом, с ровной зеркальной гладью воды, а кто-то — воплощенным безумием, волны которого разбивают лишь скалы. Никого не оставит равнодушным зимний Байкал и его лед, который, несмотря на двухметровую толщину, прозрачен как стекло.

  1. Байкал является самым глубоким озером на Земле. На самое дно озера погружался президент России Владимир Путин.
  2. Площадь поверхности Байкала — почти 32 тысячи квадратных километров. Многие государства, такие как Армения, Албания, и Мальта, вполне могли бы уместиться на его территории.
  3. Ни один человек еще не пересекал Байкал вплавь. Средняя температура воды летом в верхних слоях не превышает 13℃.
  4. Байкал — дом для уникальных растений и животных. Всего здесь живут 2630 различных видов, подвидов и разновидностей живых организмов. В озере обитают порядка 27 эндемичных видов рыб, самая знаменитая из них — байкальский омуль.
  5. Байкал — древнейшее озеро, его возраст составляет порядка 25 миллионов лет.
  6. В Байкал впадают 336 рек, а вытекает всего одна — Ангара. Если бы озеро вдруг перестало подпитываться водой от рек, а Ангара продолжала течь, потребовалось бы 400 лет, чтобы опустошить водоем.
  7. Вода Байкала по своей чистоте и прозрачности близка к дистиллированной. Видимость сквозь ее толщу весной составляет до 40 метров. Жители прибайкальских деревень и поселков смело используют озерную воду для бытовых нужд и приготовления пищи.
  8. Район озера Байкал является сейсмоактивным, здесь случается несколько сотен землетрясений в год.
  9. Байкал содержит 23 615,39 кубических километров жидкости — это 19% всех запасов пресной воды на планете. Если поделить озеро поровну, каждому россиянину достанется примерно 2700 наполненных железнодорожных цистерны.
  10.  На дне озера содержится порядка 300 миллионов тонн нефти, однако масштабная добыча углеводородов на Байкале может привести к экологической катастрофе.

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Все новости / Общество / День Байкала: десять удивительных фактов о самом глубоком озере на Земле
россия экология байкал природа день байкала
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