День Байкала: десять удивительных фактов о самом глубоком озере на Земле

День Байкала был вписан в перечень государственных праздников России в 1999 году. Исключительность этого озера признана на международном уровне: ЮНЕСКО внесла озеро в реестр мирового наследия природы.
Озеро располагается между Иркутской областью и Бурятией, побывать на нем стремятся как россияне, так и иностранные туристы. Все запоминают Байкал разным: кто-то тихим водоемом, с ровной зеркальной гладью воды, а кто-то — воплощенным безумием, волны которого разбивают лишь скалы. Никого не оставит равнодушным зимний Байкал и его лед, который, несмотря на двухметровую толщину, прозрачен как стекло.
- Байкал является самым глубоким озером на Земле. На самое дно озера погружался президент России Владимир Путин.
- Площадь поверхности Байкала — почти 32 тысячи квадратных километров. Многие государства, такие как Армения, Албания, и Мальта, вполне могли бы уместиться на его территории.
- Ни один человек еще не пересекал Байкал вплавь. Средняя температура воды летом в верхних слоях не превышает 13℃.
- Байкал — дом для уникальных растений и животных. Всего здесь живут 2630 различных видов, подвидов и разновидностей живых организмов. В озере обитают порядка 27 эндемичных видов рыб, самая знаменитая из них — байкальский омуль.
- Байкал — древнейшее озеро, его возраст составляет порядка 25 миллионов лет.
- В Байкал впадают 336 рек, а вытекает всего одна — Ангара. Если бы озеро вдруг перестало подпитываться водой от рек, а Ангара продолжала течь, потребовалось бы 400 лет, чтобы опустошить водоем.
- Вода Байкала по своей чистоте и прозрачности близка к дистиллированной. Видимость сквозь ее толщу весной составляет до 40 метров. Жители прибайкальских деревень и поселков смело используют озерную воду для бытовых нужд и приготовления пищи.
- Район озера Байкал является сейсмоактивным, здесь случается несколько сотен землетрясений в год.
- Байкал содержит 23 615,39 кубических километров жидкости — это 19% всех запасов пресной воды на планете. Если поделить озеро поровну, каждому россиянину достанется примерно 2700 наполненных железнодорожных цистерны.
- На дне озера содержится порядка 300 миллионов тонн нефти, однако масштабная добыча углеводородов на Байкале может привести к экологической катастрофе.