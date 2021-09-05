Лидер сил сопротивления в Панджшере назвал условие для переговоров с талибами

, 5 сентября. Силы сопротивления в провинции Панджшер готовы к переговорам с членами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Об этом сообщил представитель противников радикального объединения Ахмад Масуд. Лидер сил сопротивления назвал условие для мирного взаимодействия с талибами. По его словам, члены движения должны покинуть территорию провинции. Лишь тогда огонь будет прекращен, подчеркнул Масуд.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с Панджшером в Афганистане не могут сформировать новое правительство в объявленные сроки. Талибы сообщили, что проблема с территорией будет решена в течение трех дней. Тогда они смогут представить состав руководства региона.

В настоящее время столица республики находится под контролем радикалов. Они установили свою власть в Кабуле 15 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.