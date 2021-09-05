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Лидер сил сопротивления в Панджшере назвал условие для переговоров с талибами

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:25
Политика
Лидер сил сопротивления в Панджшере назвал условие для переговоров с талибами
wikipedia.org  /  Teddy Wade, U.S. Army / Public Domain

, 5 сентября. Силы сопротивления в провинции Панджшер готовы к переговорам с членами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Об этом сообщил представитель противников радикального объединения Ахмад Масуд. Лидер сил сопротивления назвал условие для мирного взаимодействия с талибами. По его словам, члены движения должны покинуть территорию провинции. Лишь тогда огонь будет прекращен, подчеркнул Масуд.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с Панджшером в Афганистане не могут сформировать новое правительство в объявленные сроки. Талибы сообщили, что проблема с территорией будет решена в течение трех дней. Тогда они смогут представить состав руководства региона.

В настоящее время столица республики находится под контролем радикалов. Они установили свою власть в Кабуле 15 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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талибы сопротивление панджшер
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