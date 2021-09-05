Сотрудник принцессы Дианы раскрыл ее отношения с Доди аль-Файедом

Лондон, 5 сентября. Роман принцессы Дианы Уэльской и египетского миллиардера Доди аль-Файеда был «большим фальшивым притворством», заявил один из ее сотрудников.

Журналист Пол Макмиллан должен был освещать отдых пары в Италии летом 1997 года. Это было всего за несколько недель до гибели Дианы и аль-Файеда в автокатастрофе в Париже, пишет Daily Star.

По словам Макмиллана, он говорил об отношениях принцессы с аль-Файедом с источником из их окружения. Но собеседник отрицал любовную связь.

«Они не живут в одной спальне, он называет ее «мэм», это невероятно почтительно и уважительно. Но, как только они выходят на улицу, она наклоняется, целует его и обнимает», — поделился сотрудник.

Супруги принца Чарльза не стало ночью 31 августа 1997 года. Mercedes, в котором Диана ехала с Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля. Незадолго до ДТП за их машиной гнались папарацци, мечтавшие сделать сенсационный снимок.

Ранее на кинофестивале в Венеции представили биографическую драму «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», главную роль в которой сыграла звезд «Сумерек» Кристен Стюарт. Актриса выбрала странный наряд для премьеры, напоминающий полупрозрачную ночную сорочку.