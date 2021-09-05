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Пропавшие туристы из Волгограда не согласовали маршрут передвижения на катере

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:25
Происшествия
Пропавшие туристы из Волгограда не согласовали маршрут передвижения на катере
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Астрахань, 5 сентября. Спасатели приступили к поиску группы из семи человек, которая двигалась на катере в Махачкалу по Волго-Каспийскому проливу. Туристы ни с кем не согласовывали маршрут.

Как стало известно ФАН, связи с пропавшими людьми нет уже три дня. Однако родственники только сегодня позвонили в МЧС и сообщили о случившемся. Тургруппа не была официально зарегистрирована на сайте МЧС и ни с кем не согласовала маршрут. Известно, что сигналы бедствия с катера также не поступали.

Пропавшими без вести числятся семь человек. Они отправились на катере «Корвет-750-А» из Волгограда в Махачкалу и спустя время перестали выходить на связь. Спасатели организовали их поиски.

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туристы катер пропали
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