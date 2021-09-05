Александр Васильев дал в эфире Первого канала уроки стиля и истории

Москва, 5 сентября. Историк моды и телеведущий Александр Васильев в новом выпуске программы «Модный приговор» объяснил, что такое кандибобер и кто носил этот причудливый предмет гардероба.

Несколько лет назад на просторах Сети появился отрывок из уличного опроса, где женщина с необычным головным убором, похожим на завиток, несет околесицу. Видео мгновенно стало вирусным, а слова странной дамы о «кандибобере» стали поводом для мемов. Тогда многие пользователи посчитали, что женщина выдумала этот таинственный «кандибобер». Объяснить содержание вирусного ролика взялся историк моды Александр Васильев.

Оказалось, что слово «кандибобер» было придумано в Одессе и происходит от польского «кандибура». В свое время так называли плотную ткань, из которой делались женские головные уборы по типу высоких завитков.

«И на протяжении всего ХХ века женщина с высоким кандибобером олицетворяла женщину со сложно сочиненной завитой шляпкой, покоящейся на высоком начесе», — пояснил Васильев в программе «Модный приговор».

Он отметил, что высокие женские шляпки — «кандибоберы», были очень популярны в начале ХХ века. Особенно часто подобные головные уборы носили танцовщицы и балерины, которым по профессии приходилось особенным образом укладывать волосы.

Ранее Александр Васильев назвал популярную певицу Клаву Коку иконой стиля 20-летних. По мнению историка моды, молодая артистка старается стать идеальной женщиной из Сети, ведь в реальном мире таких женщин просто не существует.