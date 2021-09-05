Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 20:20
20:18
Армия
Военнослужащие ЗВО совершили 25-километровый марш-бросок в Ленинградской области
20:17
Весь мир
«Не нравится – можешь уезжать»: беженца из Афганистана затравили в США
20:16
Армия
Леонков: военные тайны российского Су-30 не достанутся Японии на учениях с Индией
20:15
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
20:14
Армия
Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
20:08
Общество
Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
20:07
Экономика
Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию
20:04
Армия
Более 100 школьников с территории ЗВО стали участниками движения «Юнармия»
20:01
Наука
Оксфордский ученый предложил искать инопланетян с помощью сферического суперкомпьютера
20:01
Спорт
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ
Все новости

Александр Васильев дал в эфире Первого канала уроки стиля и истории

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:20
Шоу-бизнес
Александр Васильев дал в эфире Первого канала уроки стиля и истории
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 5 сентября. Историк моды и телеведущий Александр Васильев в новом выпуске программы «Модный приговор» объяснил, что такое кандибобер и кто носил этот причудливый предмет гардероба.

Несколько лет назад на просторах Сети появился отрывок из уличного опроса, где женщина с необычным головным убором, похожим на завиток, несет околесицу. Видео мгновенно стало вирусным, а слова странной дамы о «кандибобере» стали поводом для мемов. Тогда многие пользователи посчитали, что женщина выдумала этот таинственный «кандибобер». Объяснить содержание вирусного ролика взялся историк моды Александр Васильев.

Оказалось, что слово «кандибобер» было придумано в Одессе и происходит от польского «кандибура». В свое время так называли плотную ткань, из которой делались женские головные уборы по типу высоких завитков.

«И на протяжении всего ХХ века женщина с высоким кандибобером олицетворяла женщину со сложно сочиненной завитой шляпкой, покоящейся на высоком начесе», — пояснил Васильев в программе «Модный приговор».

Он отметил, что высокие женские шляпки — «кандибоберы», были очень популярны в начале ХХ века. Особенно часто подобные головные уборы носили танцовщицы и балерины, которым по профессии приходилось особенным образом укладывать волосы.

Ранее Александр Васильев назвал популярную певицу Клаву Коку иконой стиля 20-летних. По мнению историка моды, молодая артистка старается стать идеальной женщиной из Сети, ведь в реальном мире таких женщин просто не существует.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Александр Васильев дал в эфире Первого канала уроки стиля и истории
мода васильев стиль модный приговор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru