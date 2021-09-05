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Электрические версии «УАЗ-Хантер» начнут выпускать в феврале
Экономика
Электрические версии «УАЗ-Хантер» начнут выпускать в феврале
Pr Scr youtube.com

Ульяновск, 5 сентября. Ульяновский автомобильный завод начнет производить электрифицированные транспортные средства в феврале будущего года.

Директор по маркетингу и продукту компании Максим Куприн сообщил, что предприятие начнет выпускать электрическую модификацию внедорожника «УАЗ-Хантер» в феврале 2022 года. Топ-менеджер организации добавил, что на первые десять экземпляров внедорожника поступили предзаказы. Остальные модели планируется электрифицировать в течение пяти лет, передают «Автоновости дня».

Согласно представленной информации, электрическое исполнение автомобиля создано корпорацией MW Motors. Стоимость машины, представленной на чешском рынке под именем MWM Spartan, начинается от 39 900 евро (примерно 3,45 млн рублей). Стандартную версию транспортного средства можно купить от 942 000 до 1 203 900 рублей.

Интернет-портал Yahoo News Japan ранее сообщил, что жителям Японии приходится оформлять предварительный заказ на отечественный автомобиль «УАЗ-Хантер» на фоне повышенного спроса.

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уаз электромобили внедорожник
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