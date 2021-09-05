Глава чешского МВД даст показания полиции о несостоявшейся поездке в Москву

Прага, 5 сентября. На следующей неделе министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек даст в полиции показания о своей поездке в Москву, которая должна была состояться 19 апреля этого года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в начале августа снял запрет на разглашение Гамачеком информации о поездке в Москву, которая была запланирована на 19 апреля, но так и не состоялась. Согласно данным интернет-издания Seznam, министр внутренних дел преследовал сразу несколько целей.

Во-первых, Гамачек хотел договориться с Россией о предоставлении Чехии партии вакцины «Спутник V» против новой коронавирусной инфекции. Во-вторых, он намеревался условиться о проведении в Праге встречи президентов РФ и Америки в обмен на информацию о причастности российских служб к взрывам, которые прогремели в 2014 году на военных складах в Врбетице.

К настоящему моменту следствие уже получило показания главы чешского МИД Якуба Кулганека, который в апреле занимал должность замглавы МВД, и Яна Бероуна, являющийся начальником военной разведки. По словам Гамачека, которому вскоре предстоит та же процедура, он намерен подробно рассказать о том, как все происходило на самом деле, а также доказать, что никакого уголовного преступления во Врбетице не было.

Ранее чешские СМИ обвинили Гамачека в том, что он «помог» Кремлю раскрыть шпионов республики, действующих на территории России.