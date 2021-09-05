Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 20:20
20:18
Армия
Военнослужащие ЗВО совершили 25-километровый марш-бросок в Ленинградской области
20:17
Весь мир
«Не нравится – можешь уезжать»: беженца из Афганистана затравили в США
20:16
Армия
Леонков: военные тайны российского Су-30 не достанутся Японии на учениях с Индией
20:15
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва на сахарном заводе под Киевом
20:14
Армия
Стрельбу из комплекса «Панцирь-МЕ» с борта корабля «Мытищи» показали на видео
20:08
Общество
Солистка Girls Aloud умерла от рака в 39 лет
20:07
Экономика
Банк России оценил влияние единовременных выплат на инфляцию
20:04
Армия
Более 100 школьников с территории ЗВО стали участниками движения «Юнармия»
20:01
Наука
Оксфордский ученый предложил искать инопланетян с помощью сферического суперкомпьютера
20:01
Спорт
Сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче ЧЕ
Все новости

Талибы: задержка формирования правительства связана с ситуацией в Панджшере
Политика
Талибы: задержка формирования правительства связана с ситуацией в Панджшере
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 5 сентября. Талибы в процессе формирования Правительства Афганистана столкнулись со сложностями. Состав нового руководства будет представлен позже обозначенного срока.

Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) сообщили, что задержка формирования состава нового правительства связана с ситуацией в афганской провинции в Панджшере. Эта проблема будет решена в течение трех дней, рассказали члены объединения.

Ранее стало известно, что силы сопротивления в провинции выступили против талибов. Они смогли вернуть под свой контроль район Парьян.

В настоящее время исламская республика находится под контролем радикального движения. Талибы установили свою власть в Кабуле 15 августа. Это произошло на фоне известий о выводе американских войск из Афганистана. Эвакуация иностранного военного контингента из страны завершилась 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Талибы: задержка формирования правительства связана с ситуацией в Панджшере
афганистан правительство талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru