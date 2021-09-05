Талибы: задержка формирования правительства связана с ситуацией в Панджшере

Кабул, 5 сентября. Талибы в процессе формирования Правительства Афганистана столкнулись со сложностями. Состав нового руководства будет представлен позже обозначенного срока.

Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) сообщили, что задержка формирования состава нового правительства связана с ситуацией в афганской провинции в Панджшере. Эта проблема будет решена в течение трех дней, рассказали члены объединения.

Ранее стало известно, что силы сопротивления в провинции выступили против талибов. Они смогли вернуть под свой контроль район Парьян.

В настоящее время исламская республика находится под контролем радикального движения. Талибы установили свою власть в Кабуле 15 августа. Это произошло на фоне известий о выводе американских войск из Афганистана. Эвакуация иностранного военного контингента из страны завершилась 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.