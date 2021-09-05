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Курс доллара продолжает зависеть от решения ФРС по программе стимулов
Экономика
Курс доллара продолжает зависеть от решения ФРС по программе стимулов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 сентября. Реакция Федеральной резервной системы на экономическую статистику продолжает оставаться в центре внимания игроков рынка валют, сообщил аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он отметил, что свежий отчет по числу новых рабочих мест в США оказался провальным. Поэтому шансы на более позднее сворачивание монетарных стимулов ФРС увеличиваются, объяснил эксперт. При этом он не исключил, что при ускорении инфляции регулятору все-таки придется объявить о сворачивании программы. Возможно, это произойдет уже 22 сентября, передает агентство «Прайм»,

В таком случае активы развивающихся стран получат сильный удар и, в частности, российский рубль. Доллар при этом сценарии может вырасти до 75 рублей и выше, считает Бабин.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее рассказал об основных факторах, которые будут способствовать укреплению рубля на предстоящей неделе. Он прогнозирует, что курс доллара в ближайшее время будет находиться в диапазоне 71,5-74,5 рубля.

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