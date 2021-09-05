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Несколько жителей Уфы пожаловались на отравление угарным газом после пожара в жилом доме

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 19:13
Происшествия
Несколько жителей Уфы пожаловались на отравление угарным газом после пожара в жилом доме
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Уфа, 5 сентября. Несколько человек обратились за медицинской помощью после пожара в многоквартирном доме Уфы. Люди пожаловались на отравление угарным газом.

Огонь вспыхнул в девятиэтажном доме, расположенном на улице Российской в Уфе. Загорелась квартира на четвертом этаже.

Спасатели провели эвакуацию жильцов одного из подъездов. Пожилую женщину доставили в больницу. Ее госпитализация не связана с пожаром — пенсионерку увезли в медицинское учреждение из-за возрастных заболеваний, сообщает источник ФАН.

В настоящее время пожарные потушили возгорание. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.

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