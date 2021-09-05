Топ-5 российских знаменитостей, ставших жертвами харассмента

Актриса Екатерина Волкова в одном из интервью призналась, что лично сталкивалась с домогательствами, и считает такое поведение мужчин недопустимым. Звезда комедийного сериала «Воронины» — не единственная представительница отечественного кинематографа, кому пришлось испытать подобное отношение к себе. ФАН нашел откровения знаменитостей и собрал топ-5 российских актрис, ставших жертвами харассмента.

Нюша

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Знаменитая исполнительница Анна Шурочкина, более известная публике как Нюша, занималась музыкой с ранних лет. Будущая певица родилась в творческой семье, а ее продюсером всегда был отец, бывший вокалист поп-группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин. Первые песни юная исполнительница записывала на студии родственника, однако когда начались финансовые проблемы, было принято решение найти юной артистке нового продюсера. Нюше на тот момент было около 13 лет.

Записи певицы разослали различным музыкальным представителям. Вскоре девочку пригласили на кастинг. Продюсер решил остаться наедине с девочкой. Тогда он попросил несовершеннолетнюю раздеться. По словам артистки, мужчина не трогал ее, только смотрел, но и это было крайне унизительно и неприятно. Ставшая звездой Нюша неохотно вспоминает этот факт своей биографии до сих пор.

Анна Хилькевич

instagram.com / @annakhilkevich

Звезде сериала «Универ» Анне Хилькевич пришлось пережить харассмент со стороны одного из режиссеров в 15-летнем возрасте. Тогда начинающая актриса делала первые шаги в мире кино, регулярно посещала кастинги. На одном из таких смотров ее ожидал личный разговор с режиссером. Он высоко оценил внешние данные девочки и пообещал, что беседа продолжится.

Юная Хилькевич думала, что ее ждет еще одно собеседование, но ошиблась. Она получила приглашение от режиссера, но когда приехала по адресу, увидела обычный дом, обычную квартиру, где ее ждали двое мужчин. Чем закончилась эта история, до сих пор неизвестно: актриса не любит об этом вспоминать.

Ани Лорак

instagram.com / @anilorak

Певица, настоящее имя которой Каролина Куек (Ани Лорак), в эфире программы «Судьба человека» еще в мае сделала шокирующее заявление. По ее словам, продюсер, композитор Константин Меладзе предлагал ей продвижение по карьерной лестнице взамен на интим. Однако девушка отказала влиятельному шоумену.

В обвинения артистки многие представители отечественного шоу-бизнеса не поверили, в том числе и певец Валерий Меладзе. По его словам, Константин всегда относился к Лорак, как к сестре.

К слову, как писали многие СМИ, на момент непристойных предложений со стороны Константина Меладзе самой исполнительнице было 29 лет, ему — 44 года.

Спустя некоторое время после скандальных заявлений бизнес певицы оказался под угрозой. Было ли это совпадением, никто не знает, однако чуть позже на новостной передовой появились опровержения сказанного Ани Лорак. Видимо, что было в кулуарах шоу-биза, там и останется навсегда.

Дана Борисова

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Телеведущая Дана Борисова не раз сталкивалась с непристойными предложениями со стороны своего руководителя. Об этом она рассказывала в интервью СМИ. По ее словам, начальник «распускал руки». Под разными предлогами мужчина пытался прикоснуться к звезде (даже на светских приемах), старался оставаться с ней наедине в своем кабинете, раздеть.

Как рассказывает сама теледива, в тот момент она уже осознавала, что происходит, и могла противостоять такому поведению со стороны руководителя. Однако даже сейчас Борисова вспоминает, какие неприятные ощущения испытывала в тот момент.

Елена Проклова

instagram.com / @elproklova

Признание актрисы Елены Прокловой «взорвало» все медиапространство. В эфире программы «Секрет на миллион» звезда картины «Мимино» рассказала, как в 15-летнем возрасте стала жертвой домогательств известного актера. Проклова поделилась неприятными деталями того, что ей пришлось пережить. По ее словам, домогавшийся требовал от юной актрисы интимных действий, несмотря на ее слезы и мольбы.

Практически сразу зрители предположили, что речь идет об известном кинематографисте Олеге Табакове, однако Проклова эту информацию подтверждать не стала.

Сама знаменитость решила рассказать историю своей детской травмы, чтобы помочь тем, кто боится обсуждать подобные проблемы во всеуслышание.

После исповеди артистки Елены Прокловой поднялась волна новых откровенных признаний звезд в том, что они подвергались насилию. Следом за Прокловой о своих тайнах рассказали и другие знаменитости.