Певица Ольга Орлова призвала женщин «не украшать жизнь чужих мужчин»

Москва, 5 сентября. Бывшая солистка группы «Блестящие», телеведущая Ольга Орлова поговорила с поклонницами в Stories об отношениях с мужчинами.

Пользовательница спросила у Орловой совета, что делать, когда любишь женатого мужчину. По словам женщины, любимый не может оставить свою супругу и уйти к ней.

Если это настоящая любовь, то нужно разводиться и создавать новую семью, поскольку это будет «по-честному», считает артистка. В противном случае несчастливый брак тяготит всех.

«В остальных случаях это просто интрижка, которая обесценивает вас как женщину! Девочки, цените себя, не украшайте жизнь чужих мужей! Не делайте себе хуже!» — заявила Орлова.

Певица не понаслышке знает об отношениях с несвободным мужчиной. В начале нулевых она «отбила» бизнесмена Александра Карманова у его гражданской жены. Спустя год у пары родился сын Артем, но этот союз был коротким. Карманов вскоре оставил Орлову.

Позднее звезда эстрады неоднократно пыталась найти любовь. Ей приписывали романы с актером Вячеславом Манучаровым и певцом Николаем Басковым. Лишь в прошлом году Орлова наконец-то обрела счастье. Она не рассказывает подробности об избраннике, поскольку «счастье любит тишину».

Ранее бывший возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин назвал Орлову «отфотошопленной старушкой». Такой нелестный эпитет он адресовал ведущей из-за ее высказывания о брендовых вещах.