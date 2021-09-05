Совет спасения Афганистана: талибы готовы налаживать отношения с Россией

Тегеран, 5 сентября. Талибы заинтересованы в налаживании отношений с Россией. Об этом заявил глава Высшего совета спасения Афганистана Мохаммад Акбар Ага.

Бывший полевой командир движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) отметил, что необходимо выстраивать широкие отношения с РФ, Ираном и Пакистаном. По его словам, диалог соответствует интересам указанных стран и талибов.

«Мы нужны им, и они нужны нам», — считает Мохаммад Акбар Ага.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москве следует ориентироваться на реалии в вопросах, которые касаются правительства талибов в Афганистане. Глава государства отметил, что РФ не заинтересована в дезинтеграции республику, поскольку не с кем будет вести диалог. Путин также напомнил, что «Талибан» является неоднородным движением. В Афганистане действуют различные группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.